網紅爸媽惡整「要把狗送走」　6歲女孩啜泣…爸問：會太超過嗎

▲女兒以為狗要被送走，相當難過。（圖／翻攝自YouTube／The LaBrant Fam）



國際中心／綜合報導

美國一對夫妻經常透過YouTube分享家庭影片，吸引至少879萬人訂閱，日前兩人對6歲女兒艾薇萊（Everleigh）開起愚人節玩笑，假裝要把毛小孩送走，還詢問「你會想念牠嗎」，惹得孩子在鏡頭前大哭。這段影片目前已有起碼1萬人按下不喜歡。

科爾（Cole）與薩瓦納娜（Savannah LaBrant）在2017年結婚，兩人非常用心經營YouTuber事業，呈現出家庭的歡樂生活，連家中小狗卡爾（Carl）都有IG帳號，不過，夫妻於4月1日上傳的新影片卻惹怒許多網友。

影片標題為「我們必須送走小狗，永遠說再見」，只見爸爸告訴女兒愚人節玩笑後，孩子就一直把臉埋在沙發中，表現相當悲傷。母親這時也配合演戲，提到毛小孩喜歡在家裡亂大小便，一家人太忙碌了，因此會把牠送到更適合的家庭，「我們覺得，沒辦法好好照顧牠。」

過程中，儘管爸媽一直拋出問題，艾薇萊都沒有說話，最後得知是愚人節的整人玩笑後，她忍不住流下淚水。父親見狀後則拿著相機詢問粉絲「太超過了嗎」，甚至下了一個總結，至少現在女兒會更愛小狗。

薩瓦納娜最後說明，孩子其實沒事，只是哭了2分鐘，「她是最幸福的小孩，我們一直都會互整。」對此，有網友覺得相當憤怒，紛紛在這家人的IG留言，「你的孩子信任你，你欺騙她只是為了讓她哭然後拍攝」、「這段影片顯示出情感與精神上的虐待」。