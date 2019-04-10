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4酒店妹半裸坐男客腿上磨蹭　警方拍到了...敗在燈光太暗

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▲林男遭酒店妹怒告性侵。（圖／示意圖，無關本案 ／記者張一中攝）

▲警方臨檢時查獲4名酒店妹穿著火辣陪酒，還袒胸露乳大跳艷舞，但檢方勘驗蒐證畫面後以證據不足為由，給予不起訴處分。（示意圖／記者張一中攝）

地方中心／綜合報導

桃園市政府警察局中壢分局2018年5月底，到轄區內一間酒店臨檢，發現4名酒店小姐在包廂內穿著火辣，跨坐在男客大腿上磨蹭，甚至更袒胸露乳地大跳艷舞，警方當場將36歲的呂姓酒店負責人、4名酒店妹及酒店員工共8人，依妨害風化罪送辦。但檢方認為，警方秘錄器畫面太模糊，無法清楚辨認身分及部位，因此不起訴。

2018年5月31日晚間10時許，警方前往該酒店臨檢，在包廂內發現4名袒胸露乳的酒店小姐大膽跨坐在男客身上磨蹭，陪客人喝酒、聊天，當場將4名小姐及呂姓負責人等8人，依照妨害風化罪移送法辦。

呂姓負責人到案後供稱，小姐都是由老闆管理，不清楚當晚是否有脫衣服；其中一名蔡姓酒店小姐則辯稱，當時僅有秀舞，只是過程中衣服肩帶不慎滑落，其他小姐也表示，只有幫客人按摩手臂、肩膀，強調沒有誇張舉動。

檢方勘驗蒐證畫面後認為，當時包廂內光線微弱，警方拍攝的影像模糊，無法確認酒店小姐是否脫衣裸露身體，以證據不足為由，給予8人不起訴處分。

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關鍵字：酒店妹,肩帶

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