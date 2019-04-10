　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

跟上粉專收購潮！「新北消防發爾麵」小編爆笑回應　秒惹怒收購人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新北市消防局頭前分隊被偷消防裝備，經查竟是自家義消所為。（圖／記者陳以昇攝）

▲由新北市消防局消防宣導科所成立的臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」竟也收到收購粉專的訊息。（示意圖／記者陳以昇攝）

突發中心／綜合報導

近期許多臉書粉絲專頁都收到不明人士要求買下粉專經營權的私訊，有聲音傳出這波收購潮可能是對岸要增加網軍的手段。但萬萬沒想到的是，就連公家單位設立的臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」也收到這樣的私訊，讓該粉絲專頁小編打趣地PO文，直呼「全台最大粉專收購案來囉」，笑翻一票網友。

由新北市消防局消防宣導科所成立的臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」，將「Fireman」音譯為發爾麵貼近民眾生活，時常分享防火、防災、救護知識、即時災害等訊息。誰都不會想到，由公家設立的粉絲專業，竟也被這波「收購潮」盯上。

▲▼新北消防發爾麵,買粉專。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

▲新北消防發爾麵小編超爆笑回覆。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

「新北消防發爾麵」10日上午在粉絲專頁PO出2張截圖，並PO文「【全台最大粉專收購案來囉】這是一個真實？的對話，對話紀錄完整呈現，我們的開價絕對公開透明」，仔細一瞧，原來是一名臉書名稱為Richman的網友私訊小編，「管管你好~你們的粉專現在是全台粉絲人數最多的消防宣導平台，請問你們有意出售嗎？我們的價位絕對甜的，賣了就好以準備退休喔XD」，讓小編直呼「苦等好幾天，終於等到你，市民安全無價，好想退休，是真的就好了。」

面對這樣的訊息，小編也逗趣回應，表示對方是「第87位」私訊收購粉專的粉絲，而粉專除了守護400萬名新北市民外，還背負了2300萬人民的期待，若要收購的話，以每人「87元」為定價，開價20億，不接受議價，沒想到這則訊息一出，惹得對方惱羞成怒，直接已讀不回，還在1分鐘內迅速收回粉絲專頁的讚。

PO文曝光後，惹得不少網友捧腹大笑，紛紛留言「看來這個RICHMAN還是太窮」、「難道他以為這裡是賣麵的嗎？新北消防發爾『麵』」、「唉唷威~才賣20億，夠整個局退休嗎？」、「小編要提早退休了嗎」、「終於跟上潮流了（誤）」、「發爾麵真的很狂」、「他竟然一分鐘馬上把讚收回來，哈哈哈」。

▲▼新北消防發爾麵,買粉專。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

▲新北消防發爾麵小編PO文。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

▲▼新北消防發爾麵,買粉專。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

▲收購者被氣到秒收回讚。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

【更多新聞】

白沙媽回顧／病孫7年不說話...阿公「跪地流淚」攔轎求賜福惹哭萬人

攔查不停！賓士女大街小巷狂飆15分鐘　警「美式撞法」網友狂讚

這才是愛！妻拄拐杖他緊牽「逛迪士尼」　背影照閃瞎3.5萬網友

ET快訊
學校附近被潑「熱黏液體」！輔大女懸賞1萬抓人：別檢討被害人
放屁狂憋..循環後從嘴巴跑出來噁爆！長期忍住導致腸穿孔
D級鋼管正妹熱舞2分鐘超會夾！現職起底是「中山醫院急診醫」

關鍵字：粉絲專頁,收購,新北消防發爾麵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大甲媽回鑾彰化「不准打架」　方仰寧霸氣嗆黑道「相堵ㄟ丟」

攔查不停！賓士女大街小巷狂飆15分鐘　警「美式撞法」網友狂讚

「我要加點米粉」短髮妹3度伸手偷鈔票　店家PO網「求自首」

養兩缸魚被偷撈！好脾氣男勸阻　無恥女狠嗆「別那麼小氣」：我才撈3隻

土城青少年聚集持械追逐傳槍響　爆竹巨響驚醒附近居民

完全沒煞車！台中轎車下坡撞路樹起火　駕駛成焦屍露頭骨

贓車BMW大七半價245萬標出　檢方：車況不錯「沒載過風塵女」

屁孩KTV門口練拳腳！「左邊警局、右邊急診室」　結果他先到

小二童「罰睡陽台15次」不敢上學　女導師：其他老師也這樣做

跟上粉專收購潮！「新北消防發爾麵」小編爆笑回應　秒惹怒收購人

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

贓車BMW大七半價245萬標出　檢方：車況不錯「沒載過風塵女」

屁孩KTV門口練拳腳！「左邊警局、右邊急診室」　結果他先到

小二童「罰睡陽台15次」不敢上學　女導師：其他老師也這樣做

跟上粉專收購潮！「新北消防發爾麵」小編爆笑回應　秒惹怒收購人

怕忍不住「侵犯」！刻意不看小女生　漂漂河之狼判刑理由

婚前禁性行為破功！男友「不娶她還一直做」　輕熟女告性侵

「只是肩帶滑下來」酒店妹露乳跳艷舞　畫面模糊不起訴

健身教練離婚後被搜出性愛光碟　上FB喊「海誓山盟」遭小三封鎖

約廠商到警政署喬裝潢糾紛　3線2高階警官陳文智遭記申誡

臉書狂辱16歲前女友！他深夜遭11人當街猛砍　「右腿見骨」倒臥血泊

西門町辣妹熱舞快閃！　拉近一看是「超偶冠軍」張語噥

Fed暫緩升息引債券ETF熱／第一金3檔債券ETF　4/23開募

IU第一個捐錢270萬也被罵！酸民PO文槓基金會：捐得很奇怪

趙麗穎庶女→主母逆襲成功　馮紹峰《知否》甜娶愛妻給滿分

台鐵誤點王出爐！準點率超慘僅51.5%　「每2班就1班延誤」

狀元老隊友對決！ 哈波3分砲打小史　國民4轟逆轉費城人

茶壺風暴！獨董控員工跟單　台銀證：無跟單並已處理

鴻海獨撐大局　台股開低走高終場上漲16.54點

玉兔二號完成出月午設置　繼續第四月晝工作

85度C衝刺母親節蛋糕預購　帶動營收成長上看5%

社會熱門新聞

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑..

最強賓利被撞她下車打電話！維修..

大甲媽西螺站爆衝突！場面失控狂..

隆成巨乳後男客不斷！她貼靈符求..

軟爛男殺人先打分手砲！女友媽陪..

替女友出氣　狠男猛砍情敵胸口7..

人妻偷吃曝光　竟被反咬小王性侵

花心輪椅翁求照顧　下場慘不忍睹

學校附近被潑「熱黏液體」　輔大..

孫7年不說話！他跪地攔轎淚求白..

高雄街頭砍人　男子遭多人砍傷

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭..

警高層爆仗勢坑殺　裝潢豪宅拖尾..

休旅車連12擦撞　駕駛被擋下滿..

更多熱門

相關新聞

「大陸買粉專」扯韓國瑜　網踢爆幕後藏鏡人

ID「ken4645」在PTT爆卦指出，最近許多粉專管理員都收到美女假帳號私訊購買粉專，原先以為是騙人的，沒想到竟真的收到錢，且據金流來源竟是「南農中心」；但該說法遭到執行長否認，並且提告。後來ID「a5378623」網友反蒐證質疑「ken4645」根本是帶風向，再度引發網友論戰。

網爆「陸收購粉專」金流...　執行長怒斥：假新聞

廣告小妹：買阿裡不達粉專要幹嘛

收購「台灣臉書粉專」　網驚呆了

家樂氏400億出售部分零食業務給費列羅

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 地震 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

手機永遠靜音的4大星座！

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面