跟上粉專收購潮！「新北消防發爾麵」小編爆笑回應　秒惹怒收購人

▲由新北市消防局消防宣導科所成立的臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」竟也收到收購粉專的訊息。（示意圖／記者陳以昇攝）

突發中心／綜合報導

近期許多臉書粉絲專頁都收到不明人士要求買下粉專經營權的私訊，有聲音傳出這波收購潮可能是對岸要增加網軍的手段。但萬萬沒想到的是，就連公家單位設立的臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」也收到這樣的私訊，讓該粉絲專頁小編打趣地PO文，直呼「全台最大粉專收購案來囉」，笑翻一票網友。

由新北市消防局消防宣導科所成立的臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」，將「Fireman」音譯為發爾麵貼近民眾生活，時常分享防火、防災、救護知識、即時災害等訊息。誰都不會想到，由公家設立的粉絲專業，竟也被這波「收購潮」盯上。

▲新北消防發爾麵小編超爆笑回覆。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

「新北消防發爾麵」10日上午在粉絲專頁PO出2張截圖，並PO文「【全台最大粉專收購案來囉】這是一個真實？的對話，對話紀錄完整呈現，我們的開價絕對公開透明」，仔細一瞧，原來是一名臉書名稱為Richman的網友私訊小編，「管管你好~你們的粉專現在是全台粉絲人數最多的消防宣導平台，請問你們有意出售嗎？我們的價位絕對甜的，賣了就好以準備退休喔XD」，讓小編直呼「苦等好幾天，終於等到你，市民安全無價，好想退休，是真的就好了。」

面對這樣的訊息，小編也逗趣回應，表示對方是「第87位」私訊收購粉專的粉絲，而粉專除了守護400萬名新北市民外，還背負了2300萬人民的期待，若要收購的話，以每人「87元」為定價，開價20億，不接受議價，沒想到這則訊息一出，惹得對方惱羞成怒，直接已讀不回，還在1分鐘內迅速收回粉絲專頁的讚。

PO文曝光後，惹得不少網友捧腹大笑，紛紛留言「看來這個RICHMAN還是太窮」、「難道他以為這裡是賣麵的嗎？新北消防發爾『麵』」、「唉唷威~才賣20億，夠整個局退休嗎？」、「小編要提早退休了嗎」、「終於跟上潮流了（誤）」、「發爾麵真的很狂」、「他竟然一分鐘馬上把讚收回來，哈哈哈」。

▲新北消防發爾麵小編PO文。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

▲收購者被氣到秒收回讚。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

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