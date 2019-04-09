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帶鎖匠開酒店妹房門！他想「偷裝針孔」被逮瞎扯：了解房間擺設

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▲旅館,酒店,飯店,汽車旅館。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名男子接受委託偷偷潛入一名酒店妹房間，想偷裝針孔攝影機觀察對方生活作息。（圖／取自免費圖庫pixabay）

突發中心／綜合報導

一名喻姓男子及陳姓鎖匠，在一名人夫的委託下，為了解一名酒店小姐平時交友情況及生活作息，竟潛入對方租屋處，意圖偷偷裝設針孔，但不巧碰上女方友人到訪，被逮個正著。2人到案後，一個否認接受委託，一個僅坦承開鎖，但台北地檢署不採信2人說詞，依侵入住宅罪提起公訴。

據了解，喻男曾任職於徵信社，先前也曾因犯下此類案件，被依侵入住宅罪判刑3月，但他卻沒記取教訓，故態復萌。2018年間再度接受一名某公司已婚張姓負責人的委託，調查一名林姓酒店小姐的交友情況及作息。接下委託後，喻男找了陳姓鎖匠幫忙，偷偷潛入林女房間準備安裝針孔攝影機，不料，卻碰上林女閨蜜到訪，當場被逮個正著。

根據《蘋果新聞網》報導，喻男到案後只承認有進林女房內，但「只是想要了解林女房間內的擺設」，也否認接受他人的委託；陳男則稱，他以為喻男忘記帶鑰匙，才會幫忙開門，不知道這是林女租屋處。但台北地檢署不採信2人辯解，依侵入住宅罪將2人提起公訴。

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關鍵字：酒店妹,租屋處,針孔,鎖匠,徵信社

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