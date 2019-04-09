人夫性侵好兄弟女友掰：真是硬要她為何不尖叫？　鄰居正義哥打臉

記者黃翊婷／台北報導

有毒品等多項前科的黃姓男子2017年7月14日凌晨1時許藉口與妻子吵架，裝可憐騙朋友的女友小嘉（化名）開門，並在套房內性侵得逞，事後卻辯稱是兩情相悅。不過，小嘉隔壁鄰居出庭證稱有清楚聽到女生喊「不要」，高等法院法官依強制性交罪判處黃男3年5個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲小嘉遭男友的友人性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

小嘉指控，自己與黃男只有數面之緣，並沒有很熟，事發當天對方在門外裝可憐，她不知道該怎麼辦只好答應開門，「他一進來就借用浴室，出來後下半身只圍著浴巾，接著趴在床上表明想要發生性關係，我立即拒絕，他卻徒手把我的雙腳往上抬，並強行脫褲性侵。過程中我有大叫不要，也試圖想將他推開，但沒有用。」

而被指控強上友人女友的黃男反駁，兩人明明就是兩情相悅，「我（如果）真是硬要，她為何不尖叫？」不過，小嘉的江姓鄰居出庭證稱，該樓層是出租套房，隔音效果普通，講話比較大聲隔壁就會聽到，當天自己睡到一半被吵醒，爬起來從貓眼看看發生了什麼事，就看到黃男進到小嘉房間，後來因為醒了就乾脆在床上滑手機，「我聽見她的房間傳來說話的聲音，還有說了一句『不要』，但當時沒有多想，也沒聽到完整的對話，加上隔天早上要搭高鐵前往高雄，所以滑完手機就睡了。」

▲黃男進到屋內就先借用浴室沖澡。

高等法院法官調閱小嘉與黃男在通訊軟體的對話發現，女方事後頻頻傳訊息質問，內容包含「是你想要得到，你以為你沒事嗎？」、「下班講清楚」、「一開始我就告訴你我不要了，中間也有喊停」、「我跟你說不要，是誰跟我說堅持要的」；男方卻以「我跟老婆離婚」、「妳也會有事」等話閃躲，面對質疑並沒有直接回應或做出任何澄清。

加上黃男曾因與14歲以上、未滿16歲的女性性交，被桃園地院判處有期徒刑5個月，後來又觸犯攜帶兇器強制猥褻罪、成年人對未成年人犯轉讓第三級毒品罪，皆被判刑定讞，直到2016年7月才服刑完畢出監，沒想到一年後又再度觸法；高院法官依據強制性交罪判他3年5個月有期徒刑，全案仍可上訴。