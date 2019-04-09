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寶雅舔腳趾噁男3年前也犯過！　樓梯間抓女童狂吻小腿

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▲▼一名母親帶2個女兒到寶雅買東西遇到變態猛舔小女兒的腳指頭。（圖／翻攝臉書網友Winnie Lin）

▲店長和兩名熱心民眾合力制伏魏男。（圖／翻攝臉書網友Winnie Lin）

 記者黃翊婷／綜合報導

台中8歲女童7日和媽媽一起到知名連鎖賣場寶雅購物，卻在B1商場遭24歲的魏姓男子舔腳趾騷擾。雖然魏男事後被依《性騷擾防治法》移送台中地檢署，但類似的事件並不是第一次，2016年4月他也曾在某賣場的樓梯間彎腰抓一名女童的小腿，甚至一路親吻到腳踝，最後被台中地院法官判處拘役40日。

警方調查，受害的女童7日和媽媽、姊姊一起去寶雅購物，當時媽媽在美妝區選購、姊姊去買零食，她自己則搭乘電梯到B1的玩具區買魔術方塊；這時一路尾隨的魏男見有機可乘，於是以「妳腳上有東西」為由，迅速蹲下來伸舌狂舔她的腳趾。

女童當下嚇到傻住，回過神後立即上樓向媽媽求助，母女倆馬上回到B1指認。媽媽提到，「我像個潑婦似的拼命大喊抓變態，當時寶雅有個身心障礙工作人員反應過來後第一個追過去，另外兩名客人和店長也一起衝上前，這才終於制伏他！」

不過，無業的魏男被逮後供稱，自己當時是看到女童的腳趾髒髒的，才會想幫忙弄乾淨，至於為何要用舌頭清潔，則說不清楚，加上曾有竊盜前科，訊後被警方依《性騷擾防治法》移送台中地檢署，但檢方複訊後無保飭回。

▲樓梯,運動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲魏男3年前曾在某賣場的樓梯間親吻一名女童的小腿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

其實，這並不是魏男第一次在賣場做出性騷擾的行為，3年前他也曾在某賣場的樓梯間彎腰抓一名女童的小腿，還低頭從小腿一路親吻到腳踝，把孩子嚇得驚聲尖叫，最後被台中地院法官判處拘役40日，得易科罰金4萬元，如今卻再度對無辜的女童出手。

女童的媽媽事後受訪時提到，偵辦過程對受害的孩子來說是相當折磨的，她必須在恐懼的狀態下一次又一次回憶遭到騷擾的那一幕，未來上了法庭可能還得再重新說明，「難怪很多人遇到都不想報案，因為真的不簡單！雖然這次事小只嚇到她，但我覺得一定要給嫌犯教訓，若下次做出比這更嚴重的事、傷害了更多無辜幼童該怎麼辦？」

ET快訊
爸媽帶5小爬鳶嘴山撤山「球鞋走頁岩片稜線」　專家發文教育了

關鍵字：性騷擾,台中,寶雅

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