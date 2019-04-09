遭控單手脫緊身牛仔褲、內衣性侵　男同事傻眼：她有配合把腳背打直

▲由於小蔓當天穿的是緊身牛仔褲，黃男反駁自己根本不可能僅憑單手就把褲子脫掉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／台北報導

台北黃姓男子與女同事小蔓（化名）發生性關係，事後卻挨告性侵，被檢方以強制性交罪起訴，但他反駁，當天女方穿的是緊身牛仔褲，怎麼可能僅靠單手就把褲子和內衣脫掉，「她有配合把腳背打直，我們才發生性行為。」台北地院法官認為，小蔓聲稱遭強行脫褲性侵，下體和腿部卻沒有相關傷痕，顯然與描述的經驗不符，因此判黃男無罪。

小蔓指控，2007年1月黃男邀請她一起去看電影，因為當天要順便去新家，就帶了兩箱比較重的物品，看完電影後他堅持要幫忙搬東西，兩人才一同上樓，「我請他進來喝水，原本坐在沙發上聊公司瑣事，沒想到他卻突然把我撲倒，並用左手扣住我的兩隻手腕，再架到頭後方，接著用另一隻手解開牛仔褲、內衣，我無法大幅攻擊，只是哭喊、拜託他走開。結束之後我們沒有對話，直到快天亮他才離開。」

▲小蔓指控，與黃男看完電影後返家，竟然遭對方強壓在沙發上性侵。

不過，黃男反駁兩人是在很自然的情況下發生性關係，「我買菸回來繼續跟她（小蔓）聊天，自然而然開始有些比較親密的動作，親吻臉和脖子時她還緊緊抱著我。我記得她當天穿著紅色的套頭毛衣，幫忙脫毛衣時還配合把雙手舉高，脫內衣的時候也有把身體側向一邊，而且她下半身穿的是非常緊的緊身牛仔褲，腳踝的部分非常難脫，她有配合把腳背打直，好讓牛仔褲可以脫下，接著我們就發生性行為了。」

雖然小蔓在偵查中聲稱當天穿的牛仔褲褲管比較寬，只有膝蓋的部分窄一點點；但友人證稱，她平時就比較喜歡穿窄管或是很合身的牛仔褲。台北地院法官認為，小蔓和證人的敘述有落差，加上她只有手腕瘀傷，如果是遭強行拉扯牛仔褲性侵，難以想像下體和腿部都沒有相關的傷痕，一切顯然與上述的說詞不符，在事證未明的情況下，不能僅憑她的單一陳述定罪，最後判處黃男無罪。

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