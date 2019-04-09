　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭控單手脫緊身牛仔褲、內衣性侵　男同事傻眼：她有配合把腳背打直

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼牛仔褲,女子,褲子,緊身褲。（圖／翻攝自pixabay）

▲由於小蔓當天穿的是緊身牛仔褲，黃男反駁自己根本不可能僅憑單手就把褲子脫掉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／台北報導

台北黃姓男子與女同事小蔓（化名）發生性關係，事後卻挨告性侵，被檢方以強制性交罪起訴，但他反駁，當天女方穿的是緊身牛仔褲，怎麼可能僅靠單手就把褲子和內衣脫掉，「她有配合把腳背打直，我們才發生性行為。」台北地院法官認為，小蔓聲稱遭強行脫褲性侵，下體和腿部卻沒有相關傷痕，顯然與描述的經驗不符，因此判黃男無罪。

小蔓指控，2007年1月黃男邀請她一起去看電影，因為當天要順便去新家，就帶了兩箱比較重的物品，看完電影後他堅持要幫忙搬東西，兩人才一同上樓，「我請他進來喝水，原本坐在沙發上聊公司瑣事，沒想到他卻突然把我撲倒，並用左手扣住我的兩隻手腕，再架到頭後方，接著用另一隻手解開牛仔褲、內衣，我無法大幅攻擊，只是哭喊、拜託他走開。結束之後我們沒有對話，直到快天亮他才離開。」

▲爆米花,電影,熱量。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小蔓指控，與黃男看完電影後返家，竟然遭對方強壓在沙發上性侵。

不過，黃男反駁兩人是在很自然的情況下發生性關係，「我買菸回來繼續跟她（小蔓）聊天，自然而然開始有些比較親密的動作，親吻臉和脖子時她還緊緊抱著我。我記得她當天穿著紅色的套頭毛衣，幫忙脫毛衣時還配合把雙手舉高，脫內衣的時候也有把身體側向一邊，而且她下半身穿的是非常緊的緊身牛仔褲，腳踝的部分非常難脫，她有配合把腳背打直，好讓牛仔褲可以脫下，接著我們就發生性行為了。」

雖然小蔓在偵查中聲稱當天穿的牛仔褲褲管比較寬，只有膝蓋的部分窄一點點；但友人證稱，她平時就比較喜歡穿窄管或是很合身的牛仔褲。台北地院法官認為，小蔓和證人的敘述有落差，加上她只有手腕瘀傷，如果是遭強行拉扯牛仔褲性侵，難以想像下體和腿部都沒有相關的傷痕，一切顯然與上述的說詞不符，在事證未明的情況下，不能僅憑她的單一陳述定罪，最後判處黃男無罪。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

ET快訊
爸媽帶5小爬鳶嘴山撤山「球鞋走頁岩片稜線」　專家發文教育了

關鍵字：性侵,強制性交罪,台北地院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大甲媽搶轎遭圍毆中天記者提告傷害　現場狂飆「呼死啦」警帶回20人

大甲媽搶轎衝突！《中天》記者遭圍毆「攝影機被打爆」　警：往死裡踹耶

「電桿變大刀」開快車自撞瞬間被剖斷兩半！　27歲自行車員工慘「斷腳掌」

陸籍妻嫌磨牙、汗臭拒絕一起睡　人夫守空床一年心寒休了

前男友先道歉再求「借我2萬」　她傻眼繼續封鎖：還以為能當朋友

影／「學徒是來學技術」機車行每日工時12小時　他離職討回18萬加班費

人夫性侵好兄弟女友掰：真是硬要她為何不尖叫？　鄰居正義哥打臉

寶雅舔腳趾噁男3年前也犯過！　樓梯間抓女童狂吻小腿

遭控單手脫緊身牛仔褲、內衣性侵　男同事傻眼：她有配合把腳背打直

涉假訂單詐貸10億元　泰山八寶粥外銷商董座兄妹聲押禁見

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

華晨宇超走心版《白天不懂夜的黑》　美聲飆唱間奏太震撼！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

人夫性侵好兄弟女友掰：真是硬要她為何不尖叫？　鄰居正義哥打臉

寶雅舔腳趾噁男3年前也犯過！　樓梯間抓女童狂吻小腿

遭控單手脫緊身牛仔褲、內衣性侵　男同事傻眼：她有配合把腳背打直

涉假訂單詐貸10億元　泰山八寶粥外銷商董座兄妹聲押禁見

大甲媽搶轎遭圍毆中天記者提告傷害　現場狂飆「呼死啦」警帶回20人

「電桿變大刀」開快車自撞瞬間被剖斷兩半！　27歲自行車員工慘「斷腳掌」

大甲媽搶轎衝突！《中天》記者遭圍毆「攝影機被打爆」　警：往死裡踹耶

為招生出奇招？補教業者闖學校「偷學生名條」　女賊遭逮閉口拒談

快訊／坐賓士一根球棒把金中玉打到住院　「新店帽子男」總座身分驚人曝光

韓國瑜現身三玄宮！香腸伯爆擠人潮「送大蒜」　口袋2萬現金秒遭扒

人夫性侵好兄弟女友掰：真是硬要她為何不尖叫？　鄰居正義哥打臉

「民進黨希望韓國瑜選」　王浩宇：韓流現象最大受害者是國民黨

iOS用戶注意！Netflix將不再支援AirPlay投放功能

瘋電影／真愛，再出發　最搞笑為所欲為的青春癌末

民調賴清德讓蔡英文3%！卓榮泰拋折衷案協調破局

玉晶光三月營收翻倍　月增111%

不因米其林做菜！雅閣主廚謝文：把每天的餐當米其林來做

孫大千嗆王浩宇：「逢韓必反」只是貶低自己人格

台商資金回台可買保單　將挹注保險業上億活水

中美晶母以子貴　與環球晶三月營收同步攻高

旗山老街買蔥油餅看到低胸口罩妹　1張70他讚嘆：看起來不錯吃

社會熱門新聞

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭..

大甲媽暴動！標哥被巴頭：不是講..

台大分屍兇嫌與父母不起訴　兄：..

即／亂棒打金中玉　新店男身分曝

休旅車連12擦撞　駕駛被擋下滿..

連千毅老婆曝光　「深V車頭燈」..

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　警逮..

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾..

2煞持球棒狂砸　新北市議員金中..

連千毅被修理影片瘋傳　小弟全面..

單手脫緊身牛仔褲性侵？法官打臉

開車自撞瞬間斷兩半！27歲男慘..

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話..

學徒是學技術　他討回18萬加班..

更多熱門

相關新聞

上床抵債！逼簽本票　惡男：妳現賺1萬

一名張姓男子替友人向一女子追討30多萬元債務，卻將女子拘禁、性侵，強辯「上床抵債」，還表示「讓妳現賺1萬元」逼迫女子簽下本票。台北地方法院將張男依強制性交罪，判處3年6個月刑期，另外3名共犯，分別被依強制、傷害等罪判罰，全案可上訴。

乘客施壓讓性侵犯上機　受害人絕望

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」

爸爸喝醉誤睡15歲女兒　法官卻減刑

女子試1次慘暈船愛上　怒告性侵

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

快訊／大甲媽遶境嚴重衝突　記者被打爆

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

大甲媽暴動！標哥被巴頭：不是講好嗎

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

台大分屍兇嫌與父母不起訴　兄：不放棄懇求正義

即／亂棒打金中玉　新店男身分曝

古墓直播　開棺驚見大祭司木乃伊

他領中國身分證　台灣戶籍被廢了

休旅車連12擦撞　駕駛被擋下滿臉血無意識

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面