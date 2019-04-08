百萬收購臉書「桃園人」　綠營議員版主：大陸想影響2020大選　

▲有人要百萬收購臉書「桃園人」，綠營議員版主余信憲認為：中國想影響2020大選。（圖／擷取自臉書桃園人）

記者楊淑媛／桃園報導

2020總統、立委大選逼近，追蹤者多的臉書社群紛紛傳有人出價收購情事？民進黨籍的桃園市議員余信憲、也是臉書「桃園人」的版主，7日以「為什麼中國最近會大動作的想收購台灣許多的粉絲團？」為題PO文表示，他收到有人想以「1個粉絲5塊」來買接近30萬人的「桃園人」粉絲專頁，但面對百萬誘惑，被他拒絕了。

余信憲分析，為什麼中國最近會大動作的想收購台灣許多的粉絲團？他打個比方，根據2018年台灣地方選舉的實戰經驗來看，他這次參選桃園區市議員的總得票數為10,528票，自己評估約有7成5的選票，是從粉絲團上獲得的，剩下的2成5才是在市場、街道、公園、活動上拜票獲得的選票。

為什麼會這麼肯定臉書社群在選舉的影響力？余信憲說，每次只要走在路、參加活動，和選民來聊天，大約10名民眾中，有7到8名左右的民眾會說：「我在網路上看過你！」、「你不是那個粉專團的小編嗎？」等等之類的話語。

▲余信憲自己評估，去年參選議員約有7成5的選票，是從粉絲團上獲得的。（圖／擷取自余信憲臉書）

台灣人獲取資訊的方式有重大的改變，現在大家都是重度的社群使用者，睡前滑手機、大便滑手機、搭車滑手機、吃飯前滑手機，等等，大家每天可以不看電視、可以不看報紙、雜誌，但不能不滑手機。

余信憲認為，其實中國深知現在買電視台沒有效、買報紙也沒效，所以現在改買粉絲團，改買社群帳號，目的就是要鎖定2020總統大選；而日前還有綠黨的桃園市議員、也是臉書社群「我是中壢人」版主王浩宇，也爆料有人開價7位數要收購「我是中壢人」。