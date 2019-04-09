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學者看美中台新局　無溝通機制像熱水悶燒「一爆就完蛋」

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▲▼前國安會秘書長蘇起。（圖／記者陳政錄攝）

▲前國安會秘書長蘇起。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

《台灣關係法》滿40周年，在台灣大選、中美博弈下「美中台」三方關係日益嚴峻，前國安會秘書長蘇起昨（8）日直言，當前兩岸情勢非常類似一次世界大戰前夕。他並比喻目前由於美中、兩岸無建全的戰略或官方溝通機制，導致壓力升溫下就像悶燒的熱水，沒有警報系統，「一旦爆發就是大事」。

蘇起在8日於台北舉辦的一場論壇上指出，從2016年開始，他對兩岸情勢一年比一年悲觀，最主要的原因在於，「兩岸沒有溝通管道」，甚至美中兩強也已經中斷自90年代中期開始的「戰略對話」，導致雖然「沒事就是沒事，但一旦爆發就是大事」。

▲▼台北論壇舉行的「美中台的戰略新局」研討會。（圖／記者陳政錄攝）

▲台北論壇舉行的「美中台的戰略新局」研討會。（圖／記者陳政錄攝）

他進一步以當前兩岸敵意認識非常強烈、都不認為會打仗、認為開戰己方一定勝利(台灣認為美方會保台)、沒有任何管理機制等狀況來看，表示跟100多年前，第一次世界大戰前夕的情況非常類似，認為若2020年台灣大選若由民進黨大選，「陸方不可能善罷甘休，可能走向攤牌，在政治或是軍事方面」。

台灣大學政治系教授吳玉山在分析美中台戰略三角時，指出不同於美中韓、美中日等關係，由於在台灣問題裡面，中方對此缺乏彈性，使得相關走向不能以正常外交常理判斷，「當然危機也大得多」。

美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝提到，川普對華政策的三隻箭，其中之一就是「成本低、效益高」的台灣牌，但在政治考量高度影響下，若美方濫用台灣牌，卻缺乏有效的管理機制，可能會使台海局勢更加嚴峻。

▲▼台北論壇基金會舉辦「美中台的戰略新局」研討會。（圖／記者陳政錄攝）

▲美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝在研討會發表看法。（圖／記者陳政錄攝）

蘇起也提出認為雖然台灣大選選戰未正式開始，但兩岸已經籠罩緊張氣氛的四大理由，包括雙方的敵意認知越來越僵硬、具有分歧的兩岸自信、內部政治強化對抗動機、管理機制失靈等。

蘇起說，民進黨尋求連任、大陸國家主席習近平追求歷史定位，使得兩岸議題日益嚴峻，但過去常扮演「管理者」角色的美國，因目前川普政府內部協調機制不完善、政策落實和一致性待考證下，管理機制失靈，承受相當大的風險。他希望歷史不會重演，盼各方政府能夠自制。


蘇起目前係台北論壇基金會董事長，8日基金會邀請兩岸、美國專家或旅外學者，就「美中台的戰略新局」舉辦研討會，包括前海基會董事長田弘茂、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑、AIT政治組組長馬志安都是座上賓。

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