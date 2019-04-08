顏純左提出解決溪北人口老化照顧問題　接地氣減輕艱苦人負擔

▲前台南市副市長顏純左，召開「照顧老人政策記者會」，提出解決溪北人口老化照顧問題，接地氣減輕艱苦人負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前台南市副市長顏純左，4月8日召開「照顧老人政策記者會」，現場參加的有市議員李宗翰，並邀請台南市照護發展協會理事長陳其榮及許漢松、葉銀珠、全國長照協會吳宗頂等長照機構業者，以及長照院民的家屬現身說法。

葉銀珠說，有院民的家人說無力負擔，要帶回家自行照顧，聽到這些話內心實在很不忍；賴建宏說，有些家庭因親人住在醫院因工作無法照顧，還有兄弟姊妹因照顧問題不和，請看護照顧又要花一筆照顧費用，讓艱苦人的家庭出現經濟窘境，立委參選人中只有顏純左提出這麼接地氣的政策，支持顏純左就是支持所有的家庭和老人。

市議員李宗翰表示，目前台南市住院請看護的補助是750元，隔壁的嘉義是1500元差了一倍，所以台南市在看護費用的補助有很大的進步空間，這一部分就需要有醫師背景的顏純左進入立法院，才能夠替地方爭取經費，所以依定要全力支持顏純左進到立法院為溪北打拼。

顏純左說自己在台南12年的行政經驗，看到人口結構的轉變，現在的家庭都面對老人長期照顧的問題，在此次的參選提出可以幫助艱苦人家庭的政策，將推動長照2.0擴大服務範圍；台南溪北目前總人口數從20年前34萬人，迄今約30萬人，現20年來溪北的老人和幼兒成反方向發展，老人愈來愈多、孩子愈來愈少；顏純左從醫師專業的視角，提出解決台南溪北老人照顧問題的解方，只要有心，任何困難都可以突破。

顏純左說，一、「院的看護費用將列入健保給付」：病人住院的煩惱首先是擔心沒有病床，其次是有病房時誰要去照顧，因為家屬人手的分配如果時間不夠的話，就必須請看護人員照顧，必須花一筆費用，所以顏純左醫師建議這筆費用要列入健保給付，目前全國需要看護的病床總共大約十萬床，每個病床如果花費550元，一年大約花200億，佔所有健保費用大約5、6千億，佔總數的3％左右，這個方案有幾點好處，可以提高照顧病患的品質，減少家庭的負擔；可以減輕護理人員的負擔；將可創造5個看護人員的就業機會；減少院內感染的機率；不損及照顧者上班的安排。

第二點：推動長照2.0擴大服務範圍，住在安養機構的老人，政府必須要1月至少補助1元：目前長照2.0只照顧居家照顧和社區照顧，住在安養機構的部分沒有照顧到，長照2.0一年約有200億的經費，目前全國約有7人住在養護機構，如果每月補助1元約需84億，顏純左要爭取長照2.0擴大服務範圍，孩子可以讓父母親住在優質的養護機構，比較沒有財務上的負擔，也可以讓他的子女在職場上做更大的發揮。