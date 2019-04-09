香港佔中9發起人被定罪　陸委會：突顯「一國兩制」危險本質

▲香港佔中曾爆發警民衝突，圖為警方突襲「拆路障」。最後9名主要發起人今天於西九龍法院被定罪，引起外界討論。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／台北報導



香港2014年「佔領中環行動」戴耀廷、陳健民及朱耀明等9人被控6項罪名，案件今天在香港西九龍法院被裁定罪名成立，引發外界輿論譁然。對此大陸委員會晚間發表新聞稿表達遺憾，呼籲民眾警惕陸方「一國兩制」，以國家強權侵犯天賦人權的危險本質。



陸委會指出，對佔中案罪名成立表示遺憾，並發表三點聲明。一、「佔領中環行動」是香港民眾爭取民主普選的和平抗議行動，我們對佔中人士遭控之罪名成立感到遺憾。以國家強權、法制武器侵犯天賦人權的政府，非但無法獲得民心的敬重，更突顯「一國兩制」的危險本質。

▲香港佔中旺角現場警民激烈衝突，傳警方使用催淚水劑驅散。（圖／香港獨立媒體網授權使用）

二、「人必自侮而後人侮之」，香港移交中國大陸21年來，中共不斷侵蝕香港政治、自由、人權及法治，是港人及國際社會對「一國兩制」信心下降的主因。我們希望相關方面深切省思，何以香港民眾甘冒被判刑風險，仍要上街爭取民主；一再以強權壓制人民冀求的執政者，才是造成「一國兩制」污名化的主犯。

三、台灣與國際社會相同，均長期高度關注香港情勢。我們認為，執政者應以正面、包容的態度，回應港人對民主、自由的期許；並呼籲相關方面應信守基本法對香港「一國兩制」、「港人治港、高度自治」的承諾，確實尊重人民和平表達意見的權利。

2014年香港戴耀廷、陳健民及朱耀明等人，為讓北京和港府推動行政長官和立法會全面普選，發起「佔領中環行動」。事件結束後，主要發起人被控數項罪名，於去年12月審結（審判定案），今年4月9日在西九龍法院裁決。

根據西九龍法院裁決今天裁決結果，主要9位發起人就不同控罪被裁定罪名成立，案件押後至下午求情，各被告獲准繼續保釋。在第一項控罪「串謀作出公眾妨擾罪」中，「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明全部定罪。

▼佔中三子陳健民、戴耀廷、朱耀明等9名被告控罪表面證據成立。 （示意圖／翻攝自微博人民網）