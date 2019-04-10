習近平提探索兩制台灣　香港學者：不排除武力解決

▲香港大學政治與公行系主任胡偉星。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

「滬港學者兩岸關係研討會」10日在上海舉行，討論「習近平國家統一論述及兩制台灣方案」。香港學者表示，習總書記有這樣的政治抱負，具體時間表並不明確、路線圖不是很清楚，「他是用這種構思去觸動一下各方，不能再維持現狀，要開始一種和平統一的進程，當然也不排除武力解決，這條底線是很清楚的」。

香港大學政治與公共行政系主任胡偉星會後提到，雙方學者討論著重於香港與台灣「一國兩制」方案，存在很大的區別，還有很多問題得考慮。

對於「一國兩制」台灣方案與香港經驗的主要不同點，胡偉星認為，「台灣連一國都是問題，畢竟不管藍綠，都堅持中華民國是底線，主權會是很大問題，兩制就更是問題了」。

▲香港維多利亞港燈光秀「幻彩詠香江」。（資料圖）

胡偉星表示，香港是主權回歸，所以一國不是問題，重點是在兩制，兩制設計給香港發展有更大空間，一定程度上保持以前英國人管理模式，使主權回歸更加平穩。

他提到，香港回歸22年，總體上是成功的，看局部還是有很多問題、教訓，與會學者主要從這方面談及香港經驗，可以借鑑、教訓之處，應用在台灣問題上，怎麼能做得更好。

▲「滬港學者兩岸關係研討會」集合上海與香港涉台學者專家，討論一國兩制台灣方案。（圖／記者魏有德攝）

談及香港「一國兩制」的借鑑及教訓，胡偉星認為可以從三階段來看，他表示，還沒回歸前是方案、制度的設計，這階段有很多問題可以總結，「(制度)要像香港一樣比較粗，還是要更細化一點，是宜粗不宜細，還是粗細都要兼顧，兼顧總體目標，也要兼顧具體實施可行性」。

第二階段是長達13年的過渡期，主要是保證能平穩度過主權移交的準備時間。到了第三階段，胡偉星表示，香港主權已經回歸，一國問題已經解決，兩制的實施其實還存在很多問題，實施過程中，並不能完全消除，包括現在港獨的問題，「台灣跟香港社會情況又不一樣，或許台灣跟大陸統一，台獨問題是否就徹底消滅也不見得，所以還是有很多問題需要考慮」。

