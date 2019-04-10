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軍機越線國台辦反嗆我「不要玩火」　陸委會：侵台的頑固狡辯

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▲台海中線,戴維斯線。（圖／翻攝自中國軍網、維基百科）

▲大陸軍機上月底飛越台海中線。（圖／翻攝自中國軍網、維基百科）

記者陳政錄／台北報導

針對大陸軍機飛越「台海中線」，總統蔡英文指示務必第一時間強勢驅離，在今天上午大陸國台辦記者會上，遭發言人馬曉光抨擊是「口出狂言」，更警告台灣不要玩火。對此大陸委員會晚間發文回嗆，這是對侵犯台灣的頑固狡辯，強調我方堅定捍衛主權與安全。

大陸軍機3月31日飛越「台海中線」，以至蔡英文公開在臉書上對中共挑釁行為發聲，稱已指示軍方「務必在第一時間予以強勢驅離」。對此馬曉光回應，想驅離大陸軍機，是想都不要想。

▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

馬曉光指出，大陸軍機飛越台海中線，是中共解放軍年度內安排的正常演訓計畫。認為蔡英文心中是「色厲內芢」。

對此陸委會今天晚間嚴正表態，指出北京當局在「習五條」後，變本加厲對我政軍恫嚇，證實共產集權專制是破壞和平、升高區域衝突的禍根。

陸委會指出，美、日、歐盟等國際社會及台灣朝野各界，均認為中共正在嚴重破壞台海現狀。批評國台辦今日記者會「顯露的狂妄無知，無疑是對侵犯台灣的卸責與狡辯」。

陸委會強調，北京當局侵犯臺灣空海域安全，嚴重破壞區域和平穩定，是台灣及國際社會當前所面臨的艱鉅考驗。指出我方有決心與信心，持續與理念相近的國家併肩合作，將絕對斷絕共產黨任何形式對中華民國主權、國家安全及民主體制脅迫的妄念。

▼針對中共解放軍越過台海中線，蔡英文強勢回應。（圖／蔡英文臉書）

▲▼針對中共解放軍越過台海中線，蔡英文強勢回應。（圖／蔡英文臉書）

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關鍵字：陸委會,殲11,陳明通,習五條,一國兩制,軍機,台海中線,蔡英文

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