連3天大陸海漂豬檢出非洲豬瘟病毒！金門豬肉品暫停輸台至少1週

▲大陸海漂死豬目前驗出非洲豬瘟病毒已有5例，預計明天會有第6例。（圖／地方中心翻攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（10日）表示，7日金門縣金湖鎮料羅南石滬公園岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經金門動植物防疫所派員採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，今天確定檢出非洲豬瘟病毒，目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒已累計5件。為確保產業安全，將暫停金門豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1週。

應變中心說明，今天確定的這一例是7日接獲海巡署金門巡防區通報，在金湖鎮南石滬公園岸際發現1頭死亡豬隻，採集相關檢體，豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

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▲農委會副主委黃金城強調，從大陸漂過來的死豬連續3天都檢出非洲豬瘟病毒。（圖／記者許展溢攝）

應變中心強調，死豬發現地點已由金門防疫所完成澈底消毒，發現地半徑3公里範圍有6場養豬場，經公所獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，並執行移動管制及採樣監測。為確保產業整體安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1週，但經查核通過的7家公司在今年4月9日以前生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往台灣本島及其他離島。

農委會副主委黃金城說，連續3天都驗出非洲豬瘟病毒，第1例是4日在連江縣南竿清水沃岸際發現，昨天確定檢出非洲豬瘟病毒。第2例7日在金門金湖鎮發現，今天確定檢出。第3例是9日在金門金城鎮銅牆山岸際發現，目前也是初驗陽性為非洲豬瘟病毒，只差定序確認。黃金城強調，根據前幾例經驗，推估該例也是100%為陽性，預計明天會有結果，加上此例就累積6例。

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