2020燈節西門南港合辦　柯文哲預告2021燈節在東區

▲2019台北燈節開幕點燈典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2020台北燈節將繼續以台北西區的西門町等舊城區做為主要場地，而南港地區則將與西門町合作試辦。柯文哲表示，目標是要用大型活動帶動都市發展，因此台北燈節在西區辦了3屆後，有討論要把燈節移到東區門戶計畫去，但因周邊設施還不完善，因次決定主場館還是在西門町，東區選擇北流、北藝還有南港車站那一帶等，適當的地方開始，「也等於預告後年的台北燈節的地點這樣。」

柯文哲說，當時為了台北燈節問題，討論很多天，目標是要用大型活動帶動都市發展，任內的西區門戶計畫是亮點，因此以北門為中心的西區門戶計畫台北燈節在那裡辦了3屆，「問題是東區門戶計畫已經開始在做到一半，所以當時開始有討論說把台北燈節搬到東區門戶計畫去。」

「但是後來在盤點，因為到明年一月，我們很多東區門戶計畫的那個建設還沒整個安置好。」柯文哲說，即使弄好以後，旁邊周邊設施還沒完全把握，所以後來決定是這樣，主場館還是在西門町，然後在東區包括北流、北藝還有南港車站那一帶，我們選擇適當的地方開始，也等於預告後年的台北燈節的地點這樣。

觀傳局表示，台北燈節連續3年在台北西區舊城舉辦，活絡西區商圈買氣，今年開幕擠進超過30萬人潮來看燈節，3年下來活動成功翻轉西區，代表舉辦大型活動確實對提升區域經濟有正面的意義，市府「西區門戶計畫」的概念，也透過這3年的燈節，讓市民與來參觀的國內外旅客有更完整的了解。



台北燈節帶給西門與北門商圈的效應與熱烈迴響，讓台北市各區對爭取燈節舉辦也摩拳擦掌躍躍欲試，市府對於2020年台北燈節舉辦地點，由北市各行政區或以跨區合作的方式提案，經公開評選與場地、交通等綜合評估下，市長柯文哲裁示，明年2020台北燈節，仍將以台北西區舊城為主要舉辦場域，並與「東區門戶計畫」所在的南港合作，以南港車站周邊為試辦空間，帶動都市更新及商圈發展。