2020台北燈節選址確定！西門町續辦、南港試辦拚東西串聯

▲2019台北燈節開幕點燈典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2020台北燈節將繼續以台北西區的西門町等舊城區做為主要場地，而南港地區則將與西門町合作試辦，希望藉由過去3年台北燈節帶動「西區門戶計畫」商圈發展及都市更新的成功經驗，透過燈節活絡「東區門戶計畫」所在地南港。

觀光傳播局長劉奕霆表示，台北燈節過去3年在台北西區舊城開放場域的成功經驗，也為台北燈節塑造很棒的活動品牌形象，明年除了延續西區的幸福與歡樂感，也盼2020台北燈節藉由東、西區串聯，提供旅客、市民更美好、豐富的體驗。他認為，明年在南港的試辦，等於是展區範圍更加擴大，也是全新的挑戰，希望每年市府帶給大家的是更創新、更美好的燈節。

自2017年台北燈節移師到西門町舉辦以來，成功帶動周邊商圈的熱絡發展。北門脫離高架橋束縛後重見天日、北門廣場整建完成、周邊古蹟建築群陸續整修開放等，加上台北捷運北門站、桃園機場捷運通車，以及台北車站旁行旅廣場完工，都透過台北燈節讓台北市民與國內外旅客更進一步認識到該區域的改變。





台北燈節連續3年在台北西區舊城舉辦，活絡西區商圈買氣，今年開幕擠進超過30萬人潮來看燈節，3年下來活動成功翻轉西區，代表舉辦大型活動確實對提升區域經濟有正面的意義，市府「西區門戶計畫」的概念，也透過這3年的燈節，讓市民與來參觀的國內外旅客有更完整的了解。



台北燈節帶給西門與北門商圈的效應與熱烈迴響，讓台北市各區對爭取燈節舉辦也摩拳擦掌躍躍欲試，市府對於2020年台北燈節舉辦地點，由北市各行政區或以跨區合作的方式提案，經公開評選與場地、交通等綜合評估下，市長柯文哲裁示，明年2020台北燈節，仍將以台北西區舊城為主要舉辦場域，並與「東區門戶計畫」所在的南港合作，以南港車站周邊為試辦空間，帶動都市更新及商圈發展。