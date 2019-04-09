柯文哲遶境累癱　王世堅要他快回來：罵你的火力會打對折

▲台北市長柯文哲參加大甲媽祖遶境。（圖／柯粉俱樂部提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲參加大甲媽祖遶境全程步行，不過柯文哲9日宣布將改以腳踏車完成剩下的行程，柯文哲表示，雖然身體還可以、還能站著受訪，但自評應該有橫紋肌溶解症，尿還變黑的。對此，「柯黑」議員王世堅難得溫馨喊話，稱會把罵他的火力打對折，要他趕快回來。

王世堅呼籲柯文哲以身體為重，「有了健康的身體，才可能有政治主張的實現，雖然他的政治主張很瞎，以他60歲的年紀，應該以身體為重，他錯估了自己的身體狀況，作秀做過頭了。」

對於柯文哲改騎腳踏車，王世堅表示，他不騎也可以，他就趕快結束這個鬧劇，沒有人會在意，即便很厭惡柯文哲，可是他身體出狀況，還是要以身體為重，不要勉強，尤其現在議會開開議。王世堅強調，對市民做市政報告是最重要的事，國內許多政治領袖參加媽祖遶境，可以都是點到為止。

王世堅說，柯文哲應該立刻停止，不要做那麼勉強的事情，除非因病住院，否則應該要到議會，不管是要作秀吵議題博滿面，應該把次要的個人行程暫緩，畢竟到議會報告是義務與責任。

被問到質詢會K他嗎？王世堅說，「輕一點啦，看他身體不好，我是心腸很軟的人，罵他會把火力稍減，柯文哲你就放心的來，你體力不支不會對你太用力，會節制會打對折。」