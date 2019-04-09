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藍綠喊杯葛柯文哲　綠黨團：不向許淑華道歉就不給上台

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▲▼捷克布拉格市長Zdenek Hrib訪團拜會台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議會今開議，台北市長柯文哲10日將赴議會進行施政報告，藍、綠黨團都預告將會杯葛，民進黨黨團總召張茂楠指出，柯文哲之前因為杜鵑花案遭到刪減預算，對民進黨議員許淑華秋後算帳、爆粗口，應該先道歉，不道歉就不讓他上台。

張茂楠說，以前是有執政聯盟的構想，但是柯文哲現在第二任，民進黨有推出自己的人選，現在已經把自己的定位跟角色作為「準在野黨」，不再有執政聯盟的幻想與氛圍，該監督就監督、該質詢就質詢，沒有護航的成分或必要；大巨蛋、環南市場、雙子星、公宅、社會住宅等議題都會是質詢重點。

日前柯文哲因為杜鵑花案聽聞許淑華就怒飆髒話，張茂楠說，「對許淑華說，杜鵑花都讓你砍掉，種不好都是你的問題不好」，柯文哲已經剝奪議員的監督權，已經三讀通過的案子，竟對提案人秋後算帳、媒體放話，並用不雅言詞對提案刪減預算的議員人身攻擊，非常不適格，市長不應該剝奪、打壓，這是開民主倒車，「不能我沒有支持你就譙我、幹我，這個相當不民主，開民主倒車。」

「為什麼這麼粗暴演出，來傷及、踐踏議會的尊嚴。」張茂楠並預告，會當場要求柯文哲對事情要提出看法，並要求他提出道歉。媒體追問，是否柯文哲不道歉就不讓他上台，張秒回說「當然囉」，他們認為這個是對議會與議事的尊重。

國民黨方面，北市國民黨議員李芳儒表示，黨團主要討論兩件事，首先柯文哲無心市政、想總統位子，另一方面則是北市空屋率多，經濟沒有搞好，會以「無心市政」和「殭屍經濟」這兩個大方向作為重點，程序性發言基本上一定會有，但是沒有太大動作。他強調，本來就對柯文哲火力沒有很加強，會以理性問政為主，不會有太大動作。

北市國民黨議員游淑慧表示，有關柯文哲無心市政、政策反覆，黨團也決定就這部分會優先杯葛。會針對之前的市政，五大弊案的處理狀況、財務還債的狀況，是她個人質詢重點。

游淑慧也酸說，要杯葛、要質詢柯文哲「基本上都是空的、是虛的」，她也開玩笑說，找他來質詢不如點名副長，所有他講的承諾或施政報告都要正式放棄選總統或是落選才會兌現，對台北市民或議會來說都不公平、不尊重。

對於柯文哲在施政報告前一天參與媽祖遶境，張茂楠認為，這就好比說要連考了卻還在外遊蕩，好像心不在市政，心是在選總統，所以對於明天來的大考，沒有來準備功課，就戰鬥位子，讓人感覺輕佻、不重視，大家對他的態度問題有意見。李芳儒則表示，柯文哲前一天都還在外面，就像考生要面對期中考，卻去參加遶境，就是無心市政，只為了要試水溫選總統。

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