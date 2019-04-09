前任復合失敗「嘴唇咬一圈」留惡魔記號　女學生縫300針找到真愛

▲凱拉遭遇前男友襲擊，如今擺脫陰霾，希望給予其他受害者力量。（圖／翻攝自gofundme網站）

國際中心／綜合報導

美國南卡羅萊納州19歲女子凱拉（Kayla Hayes）曾被前男友暴力攻擊，她的嘴唇周圍幾乎遭到對方咬下，當時全都是血。如今，她公開訴說這段經歷，希望幫助類似的受害者站起來，她也找到願意好好對待她的新男友，「我的一部分在攻擊過後死亡，有時我很悲傷，但現在我想起那天，我知道我變成更堅強的人。」

《太陽報》報導，凱拉2016年與賽斯（Seth Aaron Fleury）約會，當時她才17歲，男方則是21歲，兩人交往1年後，她認為自己沒有被好好對待，便決定結束這段關係。

凱拉與男方分手後，對方一直想與她重修舊好，後來她在街上遇到男方，「他拿著鮮花與卡片，想要跟我在一起，看完卡片後，他問我沒有任何想說的嗎？」她態度堅定，明確表示不能接受復合。

▲凱拉的嘴唇下方可以看見疤痕。（圖／翻攝自臉書／Kayla Hayes）



賽斯聽聞後情緒失控，拿起很多東西砸向女方，甚至做出強吻動作，他咬了對方的嘴唇周圍。凱拉感到相當恐懼，「撕裂的過程中我沒有感到任何疼痛，我開始尖叫。」

動用暴力的賽斯事後承認犯案，被判處12年徒刑。凱拉聽聞前男友已經入獄，稍微放下心中的大石頭，但她歷經手術，總共縫了300多針，嘴巴的活動範圍也跟著受限，臉龐留下明顯傷疤。

身為年輕女性，凱拉看到傷痕時總是很心痛，談到前男友時她表示，「我被告知賽斯是故意這樣做的，他想留下他的印記，給我之後的男朋友看。」賽斯總是想要控制她的一舉一動，就像把她當財產般在對待。

所幸，凱拉後來與布萊克（Blake）陷入熱戀，兩人之前就是朋友，她住院時，對方都會在她身邊，「他太令人驚艷了，即使我有縫線，他也會說我很漂亮。」

▲凱拉甩掉恐怖情人並找到好男人。（圖／翻攝自臉書／Kayla Hayes）



如今凱拉正透過網站募款，希望能負擔之前的醫療帳單還有後續的治療費用，她也想要回到校園生活，研讀更多家暴的相關案件。

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