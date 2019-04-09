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他在祖克柏家附近撿破爛！靠矽谷富豪垃圾維生　每周進帳9000元

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國際中心／綜合報導

美國退伍軍人歐塔（Jake Orta）曾一度淪為遊民，現在居住在舊金山政府補助的一間公寓，而這間公寓恰好距離億萬富豪臉書創辦人馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）的豪宅僅三條街巷，他靠著撿富豪的垃圾維生，成為一名全職「拾荒者」。

據《紐約時報》報導，56歲的歐塔現在居住於政府補助的小套房中，這套房裡塞滿各式各樣的垃圾，包括完好如初的吸塵器、咖啡機、吹風機，還有大袋衣服，這些都是在祖克柏家附近的垃圾箱撿到的。歐塔表示，「有錢人扔掉的東西，常常都讓人驚訝！」

歐塔認為比起拾荒，自己更像是一個「尋寶者」，他還曾經撿過一條名牌牛仔褲、全新的黑色棉外套、灰色的nike慢跑鞋和一個自行車的打氣筒，「你永遠不會知道自己能挖到什麼！」歐塔的目標是每天從他的「寶物」中，賺取大約30至40美元（約台幣900至1200元），而每周收入能達到300美元（約台幣9000元）。

歐塔說，他最近挖到的寶物還有手機、ipad、三只手錶，以及數袋大麻。他表示，每年8月下旬到9月之間，美國內華達州沙漠舉辦的「火人祭」活動結束後，他還能撿到多輛沾滿細沙被丟棄的自行車。據悉，如果歐塔不撿這些東西，它們可能被送到市郊的垃圾場，以大型推土機輾壓不能回收的垃圾，然後由卡車送到一個半小時​​車程外的掩埋場。

負責收集舊金山垃圾的Recology發言人理德（Robert Reed）表示，雖然美國各大城市有不少專靠撿垃圾為生的人，但其實，在加州翻撿垃圾屬於違法行為，只要是街道上的垃圾桶，裡面的內容物都是垃圾收取公司所有，只不過這項法律很少執行罷了。

澳大利亞攝影師尼克·馬扎諾（Nick Marzano）記錄了舊金山垃圾拾荒者的行為，他估計該城市有數百個像歐塔一樣的人，「我認為，這個行為是一項公民服務，因為這些東西不會進入垃圾場被掩埋，而是可以重複使用。」
 

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關鍵字：歐塔,Jake Orta,拾荒,祖克柏,北美要聞

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