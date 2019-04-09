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行程曝光！文在寅明攜妻赴美會川普夫婦　2hrs峰會望找回無核化動力

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▲▼「川金會可能失敗」　川普會文在寅後鬆口！宣布延期。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 文在寅11日將與川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓總統文在寅將於10日出訪美國，在2月底越南「川金二會」破局以後，首度與美國總統川普（Donald Trump）會晤，將針對朝鮮半島無核化的最終階段進行約120分鐘的談判。

國家安保室第二次長金顯鐘（音譯，김현종）9日上午於青瓦台春秋關簡報指出，文在寅及妻子金正淑受到川普及美國第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）的邀請，將於10至11日訪美，進行正式的實務訪問，預計展開元首會談。

根據金顯鐘說法，文在寅夫婦將於10日上午自首爾出發，於美東時間當天下午抵達華盛頓空軍基地，在美方備好的迎賓館停留一宿，也將是他第三度下榻該迎賓館。

11日上午，文在寅將與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及國家安全顧問波頓（John Bolton）等行政、外交安保重要人士見面，再與副總統潘斯（Mike Pence）會晤。

當天中午，文在寅夫婦將與川普夫婦進行親善外交性質的會談，隨後再加入兩國核心參謀，舉行擴大會談及工作午餐，預計時長為2小時。這是文在寅上任以來第7次韓美峰會，最近一次則是在2017年11月30日，於阿根廷布宜諾斯艾利斯的20國峰會（G20）進行場邊會談。

另一方面，金正淑11日將前往華盛頓附近的小學，鼓勵當地學生，隨後回到白宮，與梅蘭妮雅單獨用午餐。金顯鐘說明，「韓美兩國第一夫人單獨用餐的情況相當少見，2位第一夫人間特別的友誼有望進一步加深。」

結束在美行程後，文在寅夫婦將於11日下午自華盛頓達拉斯國際機場起飛，於南韓時間12日深夜歸國。

金顯鐘指出，此次韓美會談的目的是在川金二會的決裂後找回無核化協商的動力，文在寅將持續以元首間「由上而下」（Top-Down）的方式，尋求朝鮮半島完全無核化及建立永久和平的具體方案。

青瓦台人士則表示，此次峰會將商討對北韓無核化的階段性酬賞及川普到訪南韓等事項，但拒絕透露具體細節。他提到，「與其說河內峰會是一次失敗，不如說是一個過程」，不失為摸索協商走向的良好契機，同時期待南韓持續在美國及北韓間扮演重要角色。

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關鍵字：文在寅,川普,無核化,北美要聞,日韓要聞

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