活到99歲捐大體　剖開發現全部器官「左右顛倒」…醫生：通常活不過5歲

賓莉99歲死後捐大體才發現患有「器官轉位」。



記者張方瑀/綜合報導

1918年在奧勒岡州出生的賓莉(Rose Marie Bentley)2017年在睡夢中去世,享壽99歲,她生前就已決定要將遺體捐給醫學院使用。今年初醫學系學生解剖賓莉大體時才發現,原來她竟患有非常罕見的「器官轉位」,包含心臟、胃、肝臟等器官,都在完全相反的位置,這種病例大概是5000萬分之1,且通常活不過5歲。賓莉的家人知道後表示,「我媽一定超開心!」

奧勒岡健康與科學大學臨床解剖課教授沃克(Cameron Walker)表示,當時醫學生解剖賓莉的心臟時,還以為自己下錯了刀。賓莉的器官不僅是左右相反,該是心臟靜脈的位置居然空無一物,這才發現賓莉竟患有臨床上超罕見的「器官轉位」(situs inversus)。除了心臟位置相反的「有左心器官轉位」(situs inversus with levocardia)外,賓莉的右肺只有2個肺葉(一般有3個),胃、肝臟、脾臟位置也都左右顛倒。

沃克表示,器官轉位大約是發生在懷孕第30天至45天之間,但沒人知道發生原因。據統計每2萬2000個嬰兒會出現1例「有左心器官轉位」,且有95%的機率患有嚴重的先天性心臟病,僅有5%至13%的嬰兒活過5歲。沃克說,「若加上賓莉體內所有轉位的部位,這樣的病例機率大概是5000萬分之1。」

She lived for 99 years with organs in all the wrong places, and never knew it: https://t.co/uxXZ0vgWqI pic.twitter.com/IdCRZb5XLZ

賓莉的女兒阿莉(Louise Allee)表示,賓莉在二戰期間自願參加護士援助團,長達99年的人生中除了胃灼熱以外,似乎沒有任何病痛,「她甚至超會游泳。」不過阿莉說,賓莉曾經切除過闌尾,但醫生也沒有特別告訴他們什麼。

賓莉的丈夫早她幾十年去世,而且同樣也捐出了自己的大體。阿莉表示,她的父親生前曾說,「請把我的雙眼交給一個從未看過日出及愛人的臉的人」,甚至還寫了一首詩表達器官捐贈、大體捐贈的強烈意願。

阿莉說,「爸爸若知道這件事,鐵定會拿著個對媽媽開玩笑,而媽媽一定很開心自己能讓學生學到如此與眾不同的東西。」當CNN記者問到,賓莉會怎麼看待自己是5000萬分之1的超稀有案例時,阿莉說,「她應該會露出最燦爛的微笑,並覺得超有趣!」

Rose Marie Bentley may have been the oldest-known person with rare, life-threatening condition called situs inversus with levocardia. Her liver, stomach and other organs were transposed right to left but her heart remained on the left side of her chest. https://t.co/CtSyo90x8V