活到99歲捐大體　剖開發現全部器官「左右顛倒」…醫生：通常活不過5歲

▲賓莉99歲死後捐大體才發現患有「器官轉位」。（圖／翻攝自 Oregon Health & Science University）



記者張方瑀／綜合報導

1918年在奧勒岡州出生的賓莉（Rose Marie Bentley）2017年在睡夢中去世，享壽99歲，她生前就已決定要將遺體捐給醫學院使用。今年初醫學系學生解剖賓莉大體時才發現，原來她竟患有非常罕見的「器官轉位」，包含心臟、胃、肝臟等器官，都在完全相反的位置，這種病例大概是5000萬分之1，且通常活不過5歲。賓莉的家人知道後表示，「我媽一定超開心！」

奧勒岡健康與科學大學臨床解剖課教授沃克（Cameron Walker）表示，當時醫學生解剖賓莉的心臟時，還以為自己下錯了刀。賓莉的器官不僅是左右相反，該是心臟靜脈的位置居然空無一物，這才發現賓莉竟患有臨床上超罕見的「器官轉位」（situs inversus）。除了心臟位置相反的「有左心器官轉位」（situs inversus with levocardia）外，賓莉的右肺只有2個肺葉（一般有3個），胃、肝臟、脾臟位置也都左右顛倒。

沃克表示，器官轉位大約是發生在懷孕第30天至45天之間，但沒人知道發生原因。據統計每2萬2000個嬰兒會出現1例「有左心器官轉位」，且有95%的機率患有嚴重的先天性心臟病，僅有5%至13%的嬰兒活過5歲。沃克說，「若加上賓莉體內所有轉位的部位，這樣的病例機率大概是5000萬分之1。」

She lived for 99 years with organs in all the wrong places, and never knew it: https://t.co/uxXZ0vgWqI pic.twitter.com/IdCRZb5XLZ — CNN Health (@cnnhealth) 2019年4月8日

賓莉的女兒阿莉（Louise Allee）表示，賓莉在二戰期間自願參加護士援助團，長達99年的人生中除了胃灼熱以外，似乎沒有任何病痛，「她甚至超會游泳。」不過阿莉說，賓莉曾經切除過闌尾，但醫生也沒有特別告訴他們什麼。

賓莉的丈夫早她幾十年去世，而且同樣也捐出了自己的大體。阿莉表示，她的父親生前曾說，「請把我的雙眼交給一個從未看過日出及愛人的臉的人」，甚至還寫了一首詩表達器官捐贈、大體捐贈的強烈意願。

阿莉說，「爸爸若知道這件事，鐵定會拿著個對媽媽開玩笑，而媽媽一定很開心自己能讓學生學到如此與眾不同的東西。」當CNN記者問到，賓莉會怎麼看待自己是5000萬分之1的超稀有案例時，阿莉說，「她應該會露出最燦爛的微笑，並覺得超有趣！」