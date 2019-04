雙腿折筷子...女大生展笑顏撐過手術！2個月後結婚要當「航空工程師」

記者錢玉紘/綜合報導



美國奧本大學女子體操隊選手薩曼莎(Samantha Cerio)日前參加比賽,不慎在落地的時候折斷雙腿,驚悚的畫面嚇壞所有人。教練則表示,薩曼莎將在8日接受手術,接下來會積極復原。雖然無法再當體操選手,她將會攻讀太空工程師學位,並於兩個月後結婚,開啟人生新的一頁。

這場比賽於5日晚間在路易斯安那州立大學舉行,但薩曼莎卻不幸折斷了腿,當下立即被送醫,路易斯安那州立大學校長也在推特上PO出照片,薩曼莎雖然躺在病床上,但還是露出大大的笑容,精神似乎不錯,校長也表示,「我相信她一定會很快克服傷痛,並且完成其他很棒的事情」。

I had the opportunity to visit @AuburnGym’s @sam_cerio this weekend. What a wonderful, inspiring young lady. I have no doubt she will overcome this injury and go on to do amazing things. pic.twitter.com/K3l79QYNDZ