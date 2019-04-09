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雙腿折筷子...女大生展笑顏撐過手術！2個月後結婚要當「航空工程師」

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記者錢玉紘／綜合報導

美國奧本大學女子體操隊選手薩曼莎（Samantha Cerio）日前參加比賽，不慎在落地的時候折斷雙腿，驚悚的畫面嚇壞所有人。教練則表示，薩曼莎將在8日接受手術，接下來會積極復原。雖然無法再當體操選手，她將會攻讀太空工程師學位，並於兩個月後結婚，開啟人生新的一頁。

這場比賽於5日晚間在路易斯安那州立大學舉行，但薩曼莎卻不幸折斷了腿，當下立即被送醫，路易斯安那州立大學校長也在推特上PO出照片，薩曼莎雖然躺在病床上，但還是露出大大的笑容，精神似乎不錯，校長也表示，「我相信她一定會很快克服傷痛，並且完成其他很棒的事情」。

薩曼莎的教練葛瑞伯（Jeff Graba）則提到，她的雙膝都有韌帶撕裂，已在8日下午接受手術，她自己則是發文提到，「我想要感謝大家給我加油打氣的訊息，我真的很感謝你們的支持以及慰問，我現在很好，也有足夠的時間休息，打從心底感謝所有人！」

薩曼莎是奧本大學女子體操隊的隊長，今年就讀大四，已經練體操18年，但是這個嚴重的傷勢讓他不得不放棄，她在IG上宣布，「雖然這不是我計畫中的結束方式，但世事本來就難料」。

薩曼莎在此之前已經申請上了獎學金，大學畢業之後會繼續攻讀航空工程學位，兩個月之後，她也即將和未婚夫伍德（Trey Wood）在阿拉巴馬州費爾霍普（Fairhope）結婚。

▼薩曼莎兩個月後將和未婚夫結婚。（圖／翻攝自IG）

▲▼美國奧本大學女子體操隊選手薩曼莎（Samantha Cerio），比賽時不慎折斷雙腿。（圖／翻攝自IG／sam_cerio）

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關鍵字：體操女大聲,折筷子,Samantha Cerio,北美要聞

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