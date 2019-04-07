爭取言論自由！內政部5分鐘影片狂酸戒嚴時期　網友：笑著笑著就哭了

政治中心／綜合報導

4月7日言論自由日，許多政治人物在臉書悼念捍衛言論自由的鄭南榕先生。內政部粉絲專頁也上傳一段近5分鐘的影片，說明前人爭取言論自由的辛苦，用了類似「狂新聞」的口吻嘲諷戒嚴時期的社會，也替現今的自由下了註解，讓網友狂讚，笑問「內政部撿到槍嗎？」

影片從台灣「戒嚴時期」說起，因為戒嚴令的頒布，人民的自由權被剝奪，不能夠亂講話，否則就會「被消失」，更可怕的是，還會有人檢舉不到言論，警察可以不求證據直接上門抓人。

在這樣的時代背景下，一群知識份子雷震、殷海光開始在報刊、雜誌上，委屈婉轉的給政府建議，投稿到《自由中國》雜誌，但卻被政府認定是叛亂份子，因此被抓去坐牢。

▲內政部上傳短片解釋言論自由是怎麼爭取的。（圖／翻攝內政部影片，下同）



人們不僅無法自由表達自己的意見，就連翻譯國外漫畫《大力水手卜派》，某篇章劇情提到選總統，也被政府視為在煽動民心，翻譯作家柏楊因此被關了9年。

雖然當時政府高壓專制，但還是有許多勇敢的知識份子讓批判的力量持續延續，繼續發行黨外雜誌，目的就是要喚起人民的自覺；其中由鄭南榕先生所創辦的《自由時代雜誌》，希望透過雜誌實踐理想「爭取百分之百的言論自由」。

鄭南榕為避免遭到政府查緝，在當時艱困的局勢下準備了22張紙本執照，雜誌曾被停刊多次，鄭南榕也因此進出警局，但他仍致力於雜誌的發行，也堅決保護投稿作者的名字。

就在1989年4月7日，鄭南榕已涉嫌叛亂的罪名被起訴，警方出動大批警力抓人，鄭南榕聲明行使抵抗權，堅定死守在雜誌社內，不願臣服於威權武力，於是自焚於雜誌社內，用自己的生命做出最後的抗議。

內政部提醒，言論自由得來不易，雖然影片中講得輕鬆，但其實背後一點也不輕鬆，那都是前人們用鮮血、汗水與熱淚換來的；台灣的民主，一路走來跌跌撞撞，到今天總算是站穩了腳步。民主與自由，需要眾人的守護才能茁壯；而我們也需要民主與自由，才能生活得更加自在、更加有尊嚴。

這部影片用Google小姐的聲音當作旁白，並以朝諷的口吻批評當時受到壓迫的社會，類似於臉書媒體「老天鵝娛樂」的「卡提諾狂新聞」表達方式，結尾也提醒，能夠批評政府、上網不用翻牆、九九乘法背到8X8=64（六四）也不用怕會出事，都是因為受到言論自由的保障。

網友看完影片後大讚，「真的要好好珍惜我們可以有言論自由的年代」、「這個真的好樣的！內政部讚！」、「內政部撿到槍逆 影片讚」、「感謝內政部！太好笑了，但又充滿意義」、「有笑有淚有推」、「原來是內政部啊，我以為我在看老天鵝，看完沒有志堅（王世堅）才確認我看的是內政部！」、「笑著笑著就哭了」。