領中國身分證「台灣戶籍被廢」　邵子平告移民署：我的健保沒了





▲港媒報導，邵子平收到內政部公函稱，自己的台灣戶籍遭到廢止，理由是他取得了大陸身分證。（示意圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

有香港媒體在8日報導，台灣法學專家邵子平因為取得中國身分證，所以收到內政部移民署的公函通知「廢止邵先生在台灣地區之戶籍」。邵子平對此表示，自己的健保和退休金都不能領了，現在正在籌備返台提出行政訴訟，告內政部移民署和移民署長邱豐光。

根據香港媒體《明報》報導，今年82歲的邵子平，是民國外交官邵毓麟之子，在12歲時前往台灣。1996年於聯合國人力資源與法規部門退休後，在2003年定居中國大陸北京市。由於邵子平尋獲南京大屠殺「馬吉影片」，協助促成「拉貝日記」公諸於世，並且送往南京大屠殺紀念館保存，去年12月獲得南京市中央門派出所特批當地戶籍，戶籍地就落在當年離開南京時的居住地。

報導指出，但邵子平卻在近日收到內政部移民署的公函，這份在今年3月14日發出的公函顯示，「邵先生（邵子平 ）目前已取得大陸地區人民身分證，本署依『廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點』第4點規定，通報貴所（台北市萬華區戶政事務所 ）廢止邵先生在台灣地區之戶籍。」

報導稱，邵子平表示，他在大陸戶籍申請確實是親自填寫，主要原因是常常住在內地，但因為沒有大陸身分證，所以在交通、住宿上有諸多不便。邵子平正籌備返台提起行政訴訟，要告內政部移民署和署長邱豐光，以及投訴民進黨任意踐踏他的正常權益；然而他沒了台灣戶籍，現在還得申請赴台旅遊簽證，使他擔憂台灣會出於政治目的，拒絕自己的訪台申請。

報導寫到，邵子平認為，台灣取消自己的戶籍，違反台灣《憲法》，嚴重損害他的經濟利益，以及踐踏政治權利，「我有台灣戶籍幾十年了！註銷我在台灣的戶籍，我健保、退休金都不能領！最重要的是，我依法應享有的選舉權、罷免權等政治權益都沒了！」

▼港媒報導，邵子平台灣戶籍被廢止。（圖／翻攝自明報網站）