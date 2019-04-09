酒醉男1485元買5張同號彩券　一覺醒來「爽中4830萬」

▲陝西醉酒男買5張彩券中4830萬。（圖／翻攝自梨視頻）



大陸中心／綜合報導

陝西榆林的李姓女子日前購買體育彩券，中了5個二等獎，獎金高達人民幣4830萬元（約新台幣2.2億元）。李女表示，這組數字是與丈夫隨機選號的，當時丈夫喝了酒，看上這組號碼，買了5張相同數字的彩券，共495注。

接受彩券行頒獎時，李女身穿黃藍色相間的風衣外套，戴著白色棒球帽與墨鏡、口罩，穿著十分低調；而宣稱醉酒的丈夫則沒有出席頒獎儀式。李女表示，中獎的金額將撥出部分從事公益，剩餘的大部分會拿去做投資。

▼李女受訪時稱，當時丈夫喝醉酒，一連買了5張同號的彩券。（圖／翻攝自梨視頻）



李女說明，她與丈夫購買彩券已經20年，當天買5張彩券花了人民幣1485元（約新台幣6900元），屬於「追加+倍投」彩券，「當時（丈夫）喝了點酒，機選的數字，打出來之後，丈夫他看上那個號，又打了4張。」

據了解，大陸民眾對彩券信任度低迷，不少人認為是滯銷後，彩券公司為了吸引買氣而編造的故事。網友看完後表示，「彩票是中國最大的騙局」、「不光騙人買彩票，還騙人喝醉喝酒」、「彩票就是給一群希望不勞而獲賣彩票，然後真的讓賣彩票不勞而獲了」。

但也有網友保持中立態度，「不能這麼說吧，別人中了妳說是騙局，還是妳沒中是騙局」、「我不曉得彩票到底有木有暗箱操作。但我媽媽老家的鄰居中過500萬」、「難道非要每個人都中五百萬你們才信彩票？？」

▼李女接受訪問時穿著十分低調。（圖／翻攝自梨視頻）



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