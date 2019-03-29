快訊／大樂透頭獎「新北市」開出！1人獨得1億元

▲大樂透示意圖。（圖／記者許力方攝）



記者鄒鎮宇／新北報導

第108033期的大樂透29日晚間開出中獎號碼，分別是1、12、49、3、29、16，特別號4。頭獎也在新北市五股區中興路一段16號1樓的「財利多彩券行」開出，1人獨得1億元獎金。派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

據悉，第108000032期大樂透26日晚開也開出頭獎，頭彩獎金1億元獎落台南市安南區。該名頭獎得主每次都固定買一樣的號碼，通常都一次買10期、至少為期1年，沒想到竟因此中了頭獎。