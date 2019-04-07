路口對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭撞凹　休旅車駕駛腿軟嚇暈：怎麼賠...

地方中心／台中報導

台中市北屯區6日下午發生一起車禍，一輛休旅車一處十字路口與一輛「海神」瑪莎拉蒂發生對撞，2車車頭明顯凹損。休旅車女駕駛下車後發現對方是價值不斐的名車後，嚇得當場腿軟差點昏倒，直喊「這下不知如何理賠」」，而由於雙方駕駛均堅稱依號誌通行，詳細的肇事原因還有待警方進一步調查釐清。

▲「海神」瑪莎拉蒂挨撞，車頭凹陷損毀、車牌掉落。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲國產休旅車與「海神」正面對決，車主嚇傻腿軟。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查，38歲的謝姓休旅車女駕駛6日下午1時45分許行經環中東路與松竹路路口時，與對向欲左轉的52歲陳姓駕駛所開的藍色「海神」瑪莎拉蒂發生對撞，撞擊力猛烈導致2車車頭明顯凹陷受損，「海神」的車牌還因此掉落。

▲國產休旅車與「海神」正面對決，車主嚇傻腿軟。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方獲報後立刻趕抵現場，2名駕駛經酒測值檢測後均無酒駕，但謝女看見對方竟是昂貴的名車後當場嚇傻，雙腿發軟還險些昏倒。2名駕駛事後均向警方表示是依號誌行駛，警方也將調閱路口監視器及兩車行車紀錄器，以釐清肇事原因以及責任歸屬。

▲國產休旅車與「海神」正面對決，車主嚇傻腿軟。（圖／記者李忠憲翻攝）

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