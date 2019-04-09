他點燒肉蛋炒飯喊「客人最大」　老闆霸氣回嗆…網朝聖：要去台中吃

▲老闆表示，客人對他說「你應該要顧客至上吧」。（圖／炒飯資料照）

網搜小組／綜合報導

台中一名老闆發文分享遇到一名客人，「真心覺得不要認為餐飲業就該死、該讓你糟蹋，要互相尊重，花錢是大爺的心態真的要改啊！」有網友笑說，這間餐廳的老闆本來就很有個性；也有人朝聖表示，「聽說炒飯很厲害，下次去台中要吃。 」

老闆今天（9日）在「爆怨公社」臉書社團說，當時約下午4時10分，他接起響了約1分鐘的電話。他還原和客人的對話內容：

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原PO：您好 。

客人：為何那麼久才接電話？

原PO：不好意思，因為我們現在是休息時間。

客人：那我現在可以點餐嗎？

原PO：不好意思，現在是我們的休息時間，麻煩您4點30分再打來點餐，謝謝，麻煩您了。

客人：那還有燒肉蛋炒飯嗎？

原PO：不好意思，燒肉蛋炒飯停售3天喔，因為豬肉商連休到星期三，所以今天開始到星期三，燒肉蛋炒飯暫時停售。

客人：真的沒有嗎？我來了5次只吃到一次，這次我先提前預定，真的沒有了嗎？不要騙我噢。

原PO：我沒有騙您啊，真的沒有啊，星期四早上豬肉商才會送過來。

▼老闆不滿客人的態度，因此掛電話。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

客人：真的嗎？不要糊弄我，我認識你們老闆哦，老闆在嗎？

原PO：我就是老闆。

客人：噢，老闆，你應該想辦法買豬肉來賣吧，不是只有一家豬肉商啊，還有別家吧 。

原PO：不好意思！我們叫的都是當天現屠的溫體豬，每天的量都有限。

客人：不是啊，這應該不是問題吧，你應該要顧客至上吧。

原PO：對不起…我的疏失，很抱歉。

客人：客人最大啊知道嗎？

原PO：林北不賣最大啦。

客人：……………

原PO：星期四才有，要不要吃隨便你，白懶…（原PO已掛斷）

對此，許多網友說，「霸氣，我喜歡」、「如果是我早掛電話了，還在跟他543」、「好療癒的回答」、「有些客人就愛活在自己的世界裡」；不少人也認出這間店，「我看過你家的節目欸，是很想吃」、「聽說炒飯很厲害，下次去台中要吃 」、「老闆本來就很有個性」。