《街口》胡亦嘉爆「非法解雇」！愛評網16員工淚控訴...資深媒體人說出盲點

▲街口支付執行長胡亦嘉。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／綜合報導



街口支付執行長胡亦嘉8日被控非法解雇《愛評網》16名員工，員工在記者會上落淚指控被胡亦嘉威脅，還出示公司信箱紀錄，直指胡亦嘉說過「不會給任何錢、要提告就去、廢話這麼多幹嘛！」資深媒體人陳季芳8日在臉書指出，他們忘了《愛評網》是全陸資公司，他們為對岸工作，台灣還要保障他們的工作權，「真他媽的有夠不要臉」。

陳季芳還在臉書貼文中表示，有個網站叫《愛評網》，評吃，什麼都說好吃，爛到極點。最近《街口》收購了《愛評網》，把16個員工全開除了；這16個人當然不服，開記者會哭哭啼啼，但他們忘了《愛評網》是全陸資公司。

事實上，根據企業併購法的內容指出，一間公司面臨轉手時，按照慣例留任員工的年資結清，其實是由前雇主所責任，所需金額再由前後負責的資方從交易金額中找補扣除，這樣的程序才是為員工所著想的。

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▲ 遭解雇的愛評網員工8日在記者會上淚眼控訴胡亦嘉。（圖／記者戴瑞瑤攝）

在8日的記者會上，立委余宛如跟台北市議員邱威傑（呱吉），連同遭解雇的愛評網員工10餘人，痛訴胡亦嘉收購愛評網後，在無情無理又無視法律正當性的情況下，迫使16名員工被解雇。

余宛如在現場指出，剛得知胡亦嘉已經要向我提告！胡亦嘉前不久才因為收購華頓投信引起風波跟金管會對上，這次街口併購愛評網，因為言語上跟做法上，16名愛評網前員工沒有受到合理對待。邱威傑則說，胡亦嘉接下愛評網僅短短幾天，其實愛評網僅16名員工，胡亦嘉等於解雇整個愛評網員工。

▲胡亦嘉遭控非法解雇愛評網全數16名員工。（圖／記者戴瑞瑤攝）

對此，胡亦嘉回應，一開始並沒有想要資遣這些員工，但當街口提出一些繼續營運計畫時，客誠科技《愛評網》的員工並不願意配合。胡還進一步指出，客誠在2018年已經變成全陸資的公司，不過也已經無法營運下去，街口的接手只是希望客誠公司可回歸台灣、繼續營運，但員工顯然想法不同。針對今天下午的記者會，胡亦嘉補充，勞工的事還是請勞動部、勞工局作出裁決判定，街口會依照相關單位的裁決去遵守。