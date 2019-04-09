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台鐵全新訂票APP上線了！　5大神功能自動幫你分票、訂便當

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▲▼台鐵全新App，9日開放訂購23日之後的個人票。（圖／台鐵提供）

▲台鐵全新App，9日開放訂購23日之後的個人票。（圖／台鐵提供）

記者胡順惠／台北報導

台鐵第四代票務系統今（9）日0時正式上線，民眾可以在App StoreGoogle Play下載新版「台鐵e訂通2019」，特別要注意的是，原本已經載有舊版App「台鐵 e 訂通」的民眾，仍必須重新下載新版App，才能體驗五大新功能並預定23日之後的個人票。

▲▼台鐵新版APP「台鐵e訂通2019」今天上架。（圖／翻攝自App Store）

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▲台鐵新版APP「台鐵e訂通2019」今天上架。（圖／翻攝自App Store）

新系統特色功能一覽

1.無紙化電子車票：提供行動裝置為載具的電子車票選項，可刷QR code進站。
2.預定便當：劃位同時也可預定便當，如果提前線上付費，服務人員還會把便當送到對應座位。
3.自動分段湊票：長途旅客最怕沒有位置，系統可協助訂多個短程票，增加旅客訂票效率。
4.智慧選位：訂票時新系統提供智慧選位（可選走道位或靠窗位），也能夠立即顯示購買到的車票座位。
5.防駭客、防機器人訂票：一分鐘支撐60萬筆的交易量，能提高訂票成功率約5至10％。

4月9日至4月22日為新舊系統過渡期：

4月9日0時起，台鐵「新」官方網站開放預訂乘車日期為4月23日之個人乘車票。
新官方網站請點我

乘車日期為4月9日至4月22日23:59前之乘車票，仍須至「原」網站預訂。
原網站請點我

▲▼台鐵局第四代票務系統APP「台鐵e訂通2019」上線。（圖／記者曹悅華攝）

▲台鐵局第四代票務系統APP「台鐵e訂通2019」。（圖／記者曹悅華攝）

不少網友反應，新舊版本的App容易混淆，其實民眾可以透過圖示做簡易辨別，新版App是藍色基底，在左上角有台鐵標誌，搭配下方普悠瑪列車側面，右上角還有被遮住的時鐘圖案。9日起開放民眾下載並可預訂23日之個人票，等到23日後，新系統才會全面取代舊系統。

ET快訊
即／坐賓士一根球棒把金中玉打住院　「新店帽子男」總座身分曝光

關鍵字：台鐵,台鐵訂票,台鐵搶票,第四代票務系統,APP,台鐵e訂通2019

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