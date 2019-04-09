「腳骨全碎」祈求康復…男感動還願！走在最後伴媽祖遶境21年

▲在大甲媽祖遶境的隊伍最後方，21年來都有一名男子默默地跟隨著。（圖／記者葉南州攝）

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台中大甲鎮瀾宮媽祖7日晚間起駕，展開為期9天8夜遶境，吸引數萬名信眾隨行，但在長長的進香人龍後方，卻有一名腳上裹著白色紗布、走起路來一跛一跛的男子緩步隨行；其實這看似不起眼的每一小步，卻是在訴說著21年來不變的堅持，還有一段「媽祖顯靈」的神奇往事。

根據《聯合報》報導，這名男子名叫黃清海，在20多年前他還是一名貨車司機，每天都為了生活奔波往返，直到有次發生了嚴重車禍，造成他右腳嚴重粉碎性骨折，儘管動了2次手術，但術後卻仍不見好轉，傷口還發炎難癒，生活頓時陷入困境。

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在人生絕望的谷底，黃清海已經沒有太大的心願，他虔誠向媽祖祈求，只希望能讓腳傷康復、恢復行走，如果媽祖能夠幫他，他願意陪伴媽祖遶境出巡10年，且途中永不戴帽、斗笠，並且永遠走在隊伍的最後方。

在黃清海發願後，媽祖似乎真的聽見他的祈求，過不了多久，原本發炎難以癒合的腳傷，竟奇蹟似的開始復原；而黃清海在能夠行走後，也履行對媽祖的承諾，懷抱著感念的心情，緩緩踩出一步又一步，走在遶境隊伍的最後方，做一個不起眼、又沉默的忠實信徒，只是他也沒料到，當初許下了10年承諾，如今卻不知不覺已經走過了21個年頭。

黃清海說，現在雙腳上還裹著紗布，是因為先前又受傷，為了避免傷口感染，才會包著紗布參加遶境；現年64歲的他談到生活，表示自己的經濟狀況並不好，靠著每月4000元的殘障補助度日，就連住都要由慈濟人接濟，但儘管生活困苦，他對媽祖的信仰卻始終堅定不移，再怎麼辛苦，每年都要陪著媽祖走完這一段。