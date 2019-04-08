大甲媽與白沙屯媽「相隔30km」！百年來「第4度碰面」地點預測揭曉

▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8日凌晨1時20分起駕，逾5萬名信徒簇擁跟隨。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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今年大甲媽祖與白沙屯媽祖相差3個小時前後出發，今天上午9點半大甲媽祖進入龍井區，白沙屯媽祖同時間才剛進入大甲區，雙方隊伍相距約30公里。對於是否有可能相遇，外界研判兩大媽祖在彰化市最有可能相碰頭，時間點則落在15日上午。據悉，雙方百年來有紀錄的相遇次數有3次，分別在2004、2005以及2008年。

大甲鎮瀾宮媽祖從7日晚上10點起駕南下，而苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖也於8日的凌晨1點20分起駕南下，兩大媽祖的遶境天數與路線都不同，不過預估在14日晚間會同時駐駕在彰化市，隔天（15日）早晨再出發，因此外界研判雙方在彰化市最有可能相會，時間點則落在15日上午。

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▲大甲媽祖7日晚上10點起駕。（圖／大甲鎮瀾宮臉書）

對此，中市警方不敢大意，表示會在兩大兩媽祖進入轄區後，加重維安以避免有衝突發生。大甲媽祖起駕後往南行經彰化、雲林、嘉義後北返，全程共9天8夜，3小時又20分後，白沙屯媽祖也開始南下，會行經台中、彰化，然後在扺達雲林的北港朝天宮後北返，全程共10天9夜。

兩大媽祖起駕時間只差了3小時20分鐘，也讓廣大信徒們期待「是否有相遇的可能」。據了解，百年來雙方有紀錄的相遇次數共3次，分別在2004、2005以及2008年，地點分別在台中沙鹿、龍井以及彰化田尾。

對於每晚要在哪個宮廟駐駕、何時動身等，大甲媽都早已規劃，而白沙屯媽祖則沒有固定的駐駕地點與遶境路線，路線的選擇則是到了十字路口，再由媽祖鑾轎決定方向。因此，如果兩大15日早上是一前一後出發，碰面的地點則有可能落在台中市的大肚區或是龍井區。