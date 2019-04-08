喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」秒昏迷…女同事開門嚇傻

▲小美喝下啤酒後直接昏迷。（示意圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名魏姓男子到養生按摩館時，偷偷在啤酒內放入FM2，並讓按摩小姐小美（化名）喝下，完全不在意對方剛好月經來，性侵得逞。二審判決近日出爐，法官認為，魏男雖辯稱是性交易，但此案的情節與常情不符，因此依加重強制性交罪將魏判刑7年6月，全案可上訴。

判決書指出，魏男是養生館的常客，2016年7月21日凌晨到店內找熟識的按摩小姐小美服務，並拿出100元叫另名按摩女小花（化名）去買啤酒；事後，他偷偷將FM2加到酒中，慫恿小美喝下。

魏男趁著小美昏迷時，不顧對方剛好月經來，性侵得逞後離開。小花見魏男離開，但小美許久沒有出來，便敲了敲房門，沒有得到回應後直接離開，直到第二次敲門才叫醒對方。

▲魏男辯稱兩人是性交易。（示意圖／達志影像／非本文當事人）



小美醒來後發現自己下半身赤裸，房間內的床單全都是血跡，瞬間理解剛剛遭遇了甚麼，但藥效發作讓她再次昏迷，直到小花打開房門後嚇傻，立刻打119求救，將小美送往醫院，隨後陪同報警提告。

魏男否認犯行辯稱，他跟小美以5000元為代價談好性交易，但他當時僅有2000元，雙方也談好隔天將錢補齊，且對方也沒表明剛好生理期。魏男指出，當下房間昏暗，沒發現對方月經來，因此不知道床上都是血，加上小美當時意識是清楚的，絕對沒有性侵一事。

法官認為，小花敲門兩次小美才醒來，且供詞提到她的面容蒼白、意識不清，加上房間凌亂又有血跡，倘若真的是性交易，不會任由經血暴露，且小美沒有送客離開，反而在房間昏睡不符常理，因此不採信魏的辯詞，一審判刑7年6月，魏男不服上訴，二審依然不採信，將全案駁回。

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