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喝醉酒回家！爸爸竟誤睡15歲女兒…法官：「真誠後悔」判2年10月

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性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女兒最終為爸爸求情。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者朱世凱／綜合報導

香港一名59歲建築工人因為喝醉酒回家，竟把15歲女兒誤認為妻子，進而做出越矩動作。女兒當下雖然並無激烈反抗，但隔天早晨便趕緊告知媽媽，最後此事交由社工處理並報警。法官看在被告「真誠後悔」的份上，加上女兒不斷寫信求情，最終判處2年10個月徒刑。

據悉，59歲工人與妻子育有一子一女，兒子案發時在英國留學。被告在去年3月21日晚間，因為喝醉酒，竟然爬上女兒的床摸其胸部，還將手指放進其下體等。女兒怕驚動媽媽便稍微推開，爸爸也停止舉動。隔天一早起床，女兒立刻說想和媽媽一起睡，並且透露被侵犯一事。

媽媽表示，事發時，她隱約聽到女兒喊「不好」卻不以為意，直到早上起身上廁所時，女兒才告訴被父親非禮。她因為不知道怎樣處理，所以找社工幫忙，讓事件被揭發。爸爸被捕後說，他當時喝醉酒，女兒又背對著他，所以他錯認女兒是妻子。他也承認曾對女兒亂來，但一聽到對方出聲就立刻停止。

▼爸爸喝醉酒誤事。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲喝醉,酒 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

女兒最後決定原諒爸爸，並寫了10封信向法院求情，還指責社工及警方害父親坐牢，導致她家庭破碎。法官判刑時，認為被告對所作的事「真誠後悔」，而被告為了避免要女兒和太太出庭，更表示願意承認任何罪名。

法官再指，一般而言，事主為被告求情並非有力的減刑因素，但以本案的特殊案情，應將之予以考慮，最後以5年監禁作量刑起點，被告因認罪可減刑三分之一，另因本案的特殊因素可再減6個月，最終刑期是入獄2年10個月。

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關鍵字：喝酒,醉酒,女兒,法官,性侵

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