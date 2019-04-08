陸籍妻嫌磨牙、汗臭拒絕一起睡　人夫守空床一年心寒休了

記者黃翊婷／綜合報導

大陸籍女子小佳（化名）2001年在台灣登記結婚，兩人原本居住在桃園市，沒想到婚後她卻頻頻嫌棄丈夫睡覺磨牙、有汗臭味，堅持不肯同床，也不願意照顧小孩，去年5月乾脆丟下一切返回大陸的老家。桃園地院法官認為，小佳與丈夫分離至今將近一年，夫妻關係早就有名無實，因此裁准雙方離婚，結束這段婚姻關係。

▲小佳嫌棄丈夫睡覺會打呼、磨牙。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

小佳的丈夫出庭時無奈表示，2001年時兩人分別在台灣戶政機關以及福建省福州市的民政局登記結婚，並定居在桃園市，雖然婚後育有兩名未成年的子女，雙方的感情卻越來越淡，「她不斷嫌棄我的生活習慣，包含睡覺打呼、磨牙、有汗臭味等，又說家裡髒、沒整理、衛生不好，甚至嫌我錢賺太少，不願意與我同床。」

「家中事務以及孩子都是我在負責照顧。」小佳的丈夫提到，妻子2018年5月自行出境返回大陸，接著就不曾來台，兩人偶爾才會聯繫一下，「她說想在大陸找工作，沒有意願回來」，夫妻倆的關係早已淪為有名無實，他覺得雙方沒有復合的可能，才決定訴請離婚。

▲小佳覺得丈夫有汗臭味，拒絕和對方同床共眠。

兩人的子女出庭時證稱，從小到大都是爸爸照顧的情況比較多，「媽媽離家時有跟我們說要回大陸，但沒有說什麼時候要回來，也不確定到底會不會回來，這段期間我們會聊天，但我不知道她為什麼要突然回去，我也沒有問。」

桃園地院法官認為，小佳返回大陸後，與丈夫分居至今已將近一年，期間曾明確表示不願意返家共同生活，這句話顯然已經有礙夫妻共同生活的本質，可見丈夫主張雙方夫妻關係有名無實、婚姻已無法回復等是有理由的，且女方應負的責任較重，她也未在言詞辯論期日到場或出示書狀聲明，最後裁准兩人離婚。