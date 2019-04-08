性侵犯尖叫！機上乘客心軟「施壓官員放人」　受害者：你們憑什麼

▲ 當年的性侵受害者怒斥，「你們怎會保護一個性侵犯？你們怎麼可以插手？」（圖／取自免費圖庫Unsplash）



國際中心／綜合報導

一名29歲的索馬利亞性侵犯艾哈邁德（Yaqub Ahmed）去年10月遭到英國驅逐出境，在官員陪同下登上飛機，但一群不明就理的乘客同情他，群起向官員施壓要求放人。最後官員心軟，帶著艾哈邁德離開。如今，當年的性侵受害者受訪時悲傷、憤怒地說，「你們怎會保護一個性侵犯？你們怎麼可以插手？」

艾哈邁德當天登上飛往土耳其的航班，從機上乘客拍下的影片中可以聽到，艾哈邁德疑似不斷尖叫，引發周圍乘客的注意，許多人於是起鬨要官員「帶他下飛機」。

Quand les bisounours rencontrent le monde réel...

Tout fières de suivre la dernière tendance en vogue chez les gauchistes, un groupe de passagers a fait annuler le renvoi d'un pauvre somalien depuis l'Angleterre.

Yaqub Ahmed clamait en effet que les au...https://t.co/o8lQWCNc6R pic.twitter.com/F1pli1BuEH — RésistanceHelvétique (@RH1291) October 28, 2018

據《每日郵報》報導，化名漢娜（Hannah）的受害人2007年、16歲時某天晚上外出，不幸被騙到一間房屋，遭到4人輪姦。她最後成功逃脫，有鄰居聽到尖叫聲後通知警方。3名犯人各被判監9年，另一人則判8年。對漢娜來說，艾哈邁德在飛機上的尖叫，與自己當年遇害時的慘叫聲根本無法相比。

機上事件發生5天後，漢娜才透過新聞得知，那個被眾人「營救」的人就是當年的加害者。她說，「我不想再看到他的臉，他們（機上乘客）拍手、歡呼地說『你是自由人了！』的時候，真的讓我很憤怒。」

漢娜表示，這些乘客一心只想當好人、「做好事」，「他被銬上手銬，正被驅逐出境...你們是誰，憑什麼資格干預司法？」如今的她依然經常感到絕望，也已搬離英國，努力與女兒過正常的生活。