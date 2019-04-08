　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

性侵犯尖叫！機上乘客心軟「施壓官員放人」　受害者：你們憑什麼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 當年的性侵受害者怒斥，「你們怎會保護一個性侵犯？你們怎麼可以插手？」（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

一名29歲的索馬利亞性侵犯艾哈邁德（Yaqub Ahmed）去年10月遭到英國驅逐出境，在官員陪同下登上飛機，但一群不明就理的乘客同情他，群起向官員施壓要求放人。最後官員心軟，帶著艾哈邁德離開。如今，當年的性侵受害者受訪時悲傷、憤怒地說，「你們怎會保護一個性侵犯？你們怎麼可以插手？」

艾哈邁德當天登上飛往土耳其的航班，從機上乘客拍下的影片中可以聽到，艾哈邁德疑似不斷尖叫，引發周圍乘客的注意，許多人於是起鬨要官員「帶他下飛機」。

據《每日郵報》報導，化名漢娜（Hannah）的受害人2007年、16歲時某天晚上外出，不幸被騙到一間房屋，遭到4人輪姦。她最後成功逃脫，有鄰居聽到尖叫聲後通知警方。3名犯人各被判監9年，另一人則判8年。對漢娜來說，艾哈邁德在飛機上的尖叫，與自己當年遇害時的慘叫聲根本無法相比。

機上事件發生5天後，漢娜才透過新聞得知，那個被眾人「營救」的人就是當年的加害者。她說，「我不想再看到他的臉，他們（機上乘客）拍手、歡呼地說『你是自由人了！』的時候，真的讓我很憤怒。」

漢娜表示，這些乘客一心只想當好人、「做好事」，「他被銬上手銬，正被驅逐出境...你們是誰，憑什麼資格干預司法？」如今的她依然經常感到絕望，也已搬離英國，努力與女兒過正常的生活。

ET快訊
清明節想爸爸！他挖開墳墓「全裸與屍骨合照」網全傻了
連千毅「三重老大吃屎」被修理影片瘋傳！小弟嗆全面開戰：做敵人
他失心瘋夾200元↑鹽酥雞「拿3支竹籤」　原因曝光釣出一堆同

關鍵字：索馬利亞,Yaqub Ahmed,性侵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前夫閃電再婚斬斷18年婚姻　她痛罵新正宮「母馬」恐被關2年

金正恩燦笑逛新百貨公司！　逛男鞋「坐下研究」官員低頭猛抄

女記者「深入俄羅斯網軍」獲提名　被抓到批評川普獎項飛了

性侵犯尖叫！機上乘客心軟「施壓官員放人」　受害者：你們憑什麼

前座同學「狂放臭屁2小時」！考生瞬間斷線：腦袋空白…衣服吸滿屁味

老媽7.7萬出售親生兒子買毒　爽完還想再賣2歲女兒

「地表最大規模民主選舉」印度大選11日登場　莫迪連任之路亮紅燈

快訊／大韓航空前執行長趙亮鎬過世享壽70歲　全家仍身陷醜聞

美國女遊烏干達「被綁架5天」平安獲釋！華府拒幫付1500萬贖金　

快訊／川普內閣人事再變動！美國國土安全部長辭職

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

朴敏英爆「成人愛情要拍的精采」　金材昱聽到慌了：怎麼說出來！

前夫閃電再婚斬斷18年婚姻　她痛罵新正宮「母馬」恐被關2年

金正恩燦笑逛新百貨公司！　逛男鞋「坐下研究」官員低頭猛抄

女記者「深入俄羅斯網軍」獲提名　被抓到批評川普獎項飛了

性侵犯尖叫！機上乘客心軟「施壓官員放人」　受害者：你們憑什麼

前座同學「狂放臭屁2小時」！考生瞬間斷線：腦袋空白…衣服吸滿屁味

老媽7.7萬出售親生兒子買毒　爽完還想再賣2歲女兒

「地表最大規模民主選舉」印度大選11日登場　莫迪連任之路亮紅燈

快訊／大韓航空前執行長趙亮鎬過世享壽70歲　全家仍身陷醜聞

美國女遊烏干達「被綁架5天」平安獲釋！華府拒幫付1500萬贖金　

快訊／川普內閣人事再變動！美國國土安全部長辭職

潛水遇「世界最危險」遠洋白鰭鯊噬腿　超級大口慘縫50針

增加誘因！財政部研議　增加雲端發票獎項

前夫閃電再婚斬斷18年婚姻　她痛罵新正宮「母馬」恐被關2年

網友都搶著朝聖！台中南洋風酸辣麵小店　泰式奶茶只要30元

「悍」你一起用愛心做朋友　富邦人壽捐逾兩百萬助學金鼓勵弱勢學童

博物館等級超罕見「木製保險箱」　超過150年、有提把可帶走

掃墓回家！4歲弟耳朵劇痛…爸手電筒一照驚見「2cm蜱蟲」狂吸血暴肥

做小花束送媽咪！陽明山「花藝DIY免費上」還有櫻花、紫藤

瘋業配撈錢遭罰！藝人妻推減肥、長高產品「違規8次罰64萬」

蔡英文、賴清德僵持不下　週三中執會可能討論延長協調

鴨子「吃雞」大作戰...狗狗慘叫　男網友：隔著螢幕都感覺到痛

國際熱門新聞

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力..

抗藥菌致死率6成　5成病患90..

隔壁廁所水屎「放射狀」狂炸！她..

她挨針3年想懷孕　老公才認結紮

正妹花400萬整形！父親「你的..

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

汶萊「同性戀石刑」　他曝：石頭..

太平洋第一　關島娛樂大麻合法了

美國女遊烏干達被綁架5天　平安..

18歲辣媽吃避孕藥小腹「一夜隆..

大韓航空前執行長趙亮鎬過世　享..

揭擊落F-16真相　一次打臉全..

前座「狂放屁2小時」　考生傻爆..

利比亞叛軍空襲首都　美軍撤離了

更多熱門

相關新聞

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」

台中一名魏姓男子到養生按摩館時，偷偷在啤酒內放入FM2，並讓按摩小姐小美（化名）喝下，完全不在意對方剛好月經來，性侵得逞。二審判決近日出爐，法官認為，魏男雖辯稱是性交易，但此案的情節與常情不符，因此依加重強制性交罪將魏判刑7年6月，全案可上訴。

爸爸喝醉誤睡15歲女兒　法官卻減刑

女子試1次慘暈船愛上　怒告性侵

談好純肉體關係…她試1次就暈船

小孫女姐妹被逼伺候爺爺　家裡變地獄

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力挺

正妹空姐KTV穿超辣！網暴動：好兇

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」

美國住7天下面洗不乾淨　連衛生紙都不一樣

連千毅被爆勾搭大嫂！孕妻反擊：他是寵妻魔人

周三起「北部連下5天」　周五開始雨罩全台

抗藥菌致死率6成　5成病患90天亡

《與惡》槍響！賈靜雯和她互譙2分鐘

韓國瑜20年前政見曝光　網狂讚

媳婦愛上婆婆！婆媳畸戀害老公戴綠帽

韓國瑜拚高雄發大財　王浩宇提數據

表裡不一？「心機有點重」星座女排行

隔壁廁所水屎「放射狀」狂炸！她崩潰

更多

最夯影音

更多

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面