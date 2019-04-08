　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「學徒是來學技術」機車行每日工時12小時　他離職討回18萬加班費

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／新北報導

新北市張姓男子2014年進入某機車行當學徒，沒想到每天工作時間長達12小時，老闆卻沒有給付加班費，離職後越想越不服氣，於是決定提告。雖然機車行老闆堅稱學徒是來學技術，兩者之間並非勞動契約關係，但被新北地院法官打臉，最後裁定公司須給付張男18萬元的加班費。

修車,工人,噴槍,吹塵槍（圖／CFP）

▲張男認為機車行沒有依照規定給付學徒加班費。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

張男表示，當時是看到104人力銀行的廣告才去應徵修車學徒，面談結果底薪是1萬5000元，其他加班費、獎金都沒有說，吃飯以及休息時間等規定也沒有提到，雖然有供餐，但是工作時間長達12小時，從早上10點開始上班到晚上10點，「我10點上班要先把機車推到外面，再補架子上的修車材料、打掃環境，再來就是等客人上門。其他師傅修車的時候我要在旁邊學，至於上下班的打卡單就設置在車行的牆壁上，我們打完卡就放回原處。」

張男從2014年7月開始擔任學徒，2018年6月離職，他提到，在職期間只休農曆春節和週日，週六也得照常上班，卻從未給付加班費用，離職後越想越不服氣，這才決定依據勞基法提告請求老闆給付這些年來的加班費，共計88萬909元。

▲▼電動自行車,電動機車,電瓶車。（圖／CFP）

▲業者認為學徒只是來學技術，兩者之間並非勞動契約關係。

不過，機車行老闆反駁，學徒是以維修技能為目的，不具有經濟上的從屬性，雙方並非勞動契約關係，按月領取的報酬則是生活津貼而非工資；加上公司對於上下班及用餐時間等作息都沒有強制的規定，張男卻時常遲到、早退，甚至沒有打卡，最誇張曾有一個月內累積16天沒打卡，還在機車行營業時間讓女友在旁邊陪同，公司方面也都沒有扣薪懲戒，每個月還發給全月津貼和獎金。

新北地院法官認為，受到指控的機車行共有4位資深的師傅，上班期間張男與師傅必須分工合作，公司方面也有規定上下班時間，顯然具有「人格從屬性」；此外，老闆與張男簽訂的書面訓練契約未送交主管機關備案，並不符合招收學徒（技術生）的法定要件，因此裁定機車行須給付18萬元的加班費。

ET快訊
爸要繼母扮狗、天天睡不同人...17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝
連千毅被爆勾搭大嫂！孕妻反擊：他是寵妻魔人，真的就被車撞死
北部周三起連下5天降溫　周五開始雨罩全台「周日雨更明顯」

關鍵字：新北地院,學徒,加班費,勞基法

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

市場暗夜大火民眾怒「救災慢」 消防忙擋採訪

嚇破膽！男女友人夜登象山看夜景　遭陌生男子持刀搶7百

5歲女童肚子痛夜夜哭鬧3個月　醫師開刀驚見「腸中腸」

六輕氣爆「兩度爆炸還在燒」　消防局估8日凌晨才能撲滅

壓車撞進「阿婆灣」雜貨店　幹譙阿嬤罵爆：恁娘！出事了吼

拍賣哥超狂！　連千毅臉書嗆海署隊員「你也想吃漢堡？」

救火水線爆裂！消防員「蹲下用手堵噴泉」　住戶怨：救災太慢

「學徒是來學技術」機車行每日工時12小時　他離職討回18萬加班費

女友要分手…恐怖男PO裸照求原因！脫光她逼道歉「全裸趕下車」

市場暗夜大火民眾怒「救災慢」 消防忙擋採訪

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

朴敏英爆「成人愛情要拍的精采」　金材昱聽到慌了：怎麼說出來！

惡鄰嬤嫌吵「熱水淋蛋」燙到熟！鵝媽媽悲鳴繼續孵網怒爆：告她

救火水線爆裂！消防員「蹲下用手堵噴泉」　住戶怨：救災太慢

「學徒是來學技術」機車行每日工時12小時　他離職討回18萬加班費

女友要分手…恐怖男PO裸照求原因！脫光她逼道歉「全裸趕下車」

市場暗夜大火民眾怒「救災慢」 消防忙擋採訪

嚇破膽！男女友人夜登象山看夜景　遭陌生男子持刀搶7百

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」秒昏迷…女同事開門嚇傻

快訊／男女好友象山遭搶！劫匪抓手亮刀「不給錢，就被捅」　女嚇到爆哭

六輕氣爆「兩度爆炸還在燒」　消防局估8日凌晨才能撲滅

快訊／永和男墜6F命危！鄰聞巨響外出查看　赫見滿地血

快訊／北市太原路男子「住處上吊」　無呼吸心跳命危搶救中

前男友先道歉再求「借我2萬」　她傻眼繼續封鎖：還以為能當朋友

Green NCAP／BMW i3奪最環保5星評價　Fiesta、Golf抱蛋墊底

小確幸！超商咖啡買2送2　星巴克4/9「限時4小時」買1送1

獨／《與惡》編劇親打電話邀她！謝瓊煖狂飆神演技網噴淚

彭紹宇／《真愛，再出發》：一堂青少年的生死反思課

阿信「我被盯上了」被IG糾察隊鎖定　連發3篇IG後放棄排版！

青年罹癌前3名曝光！　平均每10人就有「1名20-24歲中標」

跟老公滾床單...床邊浮「哀怨眼神」嚇歪！她嘆：難怪生不出二寶

韓國瑜奮力拚「高雄發大財」　王浩宇曝數據：3個月關了825家公司

救火水線爆裂！消防員「蹲下用手堵噴泉」　住戶怨：救災太慢

後車直直撞「親後不理」肇逃　她趴坐地上看對方繞過：沒良心！

社會熱門新聞

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單..

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三..

休旅車撞凹瑪莎拉蒂車頭　女駕駛..

最窮剩21塊！連千毅神逆轉....

撞阿婆灣雜貨店　幹譙嬤：恁娘！

「三重大老都吃屎」連千毅急喊誤..

高雄內惟商城中古商全面燃燒　爆..

連千毅直播惹火角頭　5煞叫囂放..

即／台中大遠百墜落！女摔13樓..

我月薪12萬！她滑倒「膝蓋爆了..

談好純肉體關係…她試1次就暈船

快訊／永和男墜6F　破頭命危

桃園男拿BB槍掃射社區！她傻眼..

更多熱門

相關新聞

遭解雇向TVBS求償　范立達獲賠280萬

前名嘴范立達原本在TVBS擔任法務室資深經理，但卻在2015年3月間被無預警資遣。范立達不滿遭解雇，起訴向TVBS求償每月25萬餘元的薪資。一審僅判准14萬餘元，范立達上訴二審，高等法院認定TVBS違法解雇，雙方雇傭關係直到2019年3月間仍存在，因此加碼判決TVBS須賠償280萬元。

郭國文澄清絕無苛刻　蘇芷婕嗆：薪資獎金豈能魚目混珠

仙氣學妹控勞動部前次長月薪給22K

走廊玩鬼抓人摔斷門牙　家屬要求賠100萬

注意！專案勞檢優先鎖定8000中大型企業

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

快訊／男女象山遭搶　女嚇到爆哭

美國住7天下面洗不乾淨　連衛生紙都不一樣

正妹空姐KTV穿超辣！網暴動：好兇

《與惡》槍響！賈靜雯和她互譙2分鐘

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」

抗藥菌致死率6成　5成病患90天亡

媳婦愛上婆婆！婆媳畸戀害老公戴綠帽

連千毅被爆勾搭大嫂！孕妻反擊：他是寵妻魔人

表裡不一？「心機有點重」星座女排行

隔壁廁所水屎「放射狀」狂炸！她崩潰

周三起「北部連下5天」　周五開始雨罩全台

淫亂爸要繼母扮狗　17歲女兒力挺

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文

韓國瑜20年前政見曝光　網狂讚

她挨針3年想懷孕　老公才認結紮

更多

最夯影音

更多

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面