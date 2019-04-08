「學徒是來學技術」機車行每日工時12小時　他離職討回18萬加班費

記者黃翊婷／新北報導

新北市張姓男子2014年進入某機車行當學徒，沒想到每天工作時間長達12小時，老闆卻沒有給付加班費，離職後越想越不服氣，於是決定提告。雖然機車行老闆堅稱學徒是來學技術，兩者之間並非勞動契約關係，但被新北地院法官打臉，最後裁定公司須給付張男18萬元的加班費。

▲張男認為機車行沒有依照規定給付學徒加班費。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

張男表示，當時是看到104人力銀行的廣告才去應徵修車學徒，面談結果底薪是1萬5000元，其他加班費、獎金都沒有說，吃飯以及休息時間等規定也沒有提到，雖然有供餐，但是工作時間長達12小時，從早上10點開始上班到晚上10點，「我10點上班要先把機車推到外面，再補架子上的修車材料、打掃環境，再來就是等客人上門。其他師傅修車的時候我要在旁邊學，至於上下班的打卡單就設置在車行的牆壁上，我們打完卡就放回原處。」

張男從2014年7月開始擔任學徒，2018年6月離職，他提到，在職期間只休農曆春節和週日，週六也得照常上班，卻從未給付加班費用，離職後越想越不服氣，這才決定依據勞基法提告請求老闆給付這些年來的加班費，共計88萬909元。

▲業者認為學徒只是來學技術，兩者之間並非勞動契約關係。

不過，機車行老闆反駁，學徒是以維修技能為目的，不具有經濟上的從屬性，雙方並非勞動契約關係，按月領取的報酬則是生活津貼而非工資；加上公司對於上下班及用餐時間等作息都沒有強制的規定，張男卻時常遲到、早退，甚至沒有打卡，最誇張曾有一個月內累積16天沒打卡，還在機車行營業時間讓女友在旁邊陪同，公司方面也都沒有扣薪懲戒，每個月還發給全月津貼和獎金。

新北地院法官認為，受到指控的機車行共有4位資深的師傅，上班期間張男與師傅必須分工合作，公司方面也有規定上下班時間，顯然具有「人格從屬性」；此外，老闆與張男簽訂的書面訓練契約未送交主管機關備案，並不符合招收學徒（技術生）的法定要件，因此裁定機車行須給付18萬元的加班費。