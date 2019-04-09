賴清德堅持不退！民進黨擬調整初選時程：等國民黨確認人選

▲蔡英文、賴清德初選陷僵局。（圖／記者李帛窈 整理製表）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、前行政院長賴清德爭取民進黨2020總統初選提名互不相讓，在民進黨中央安排下，兩人於8日下午2時舉行「蔡賴會」，黨內的5人協調小組同日下午近4時也進一步召開會議，據了解，蔡、賴各自爭取出線的立場依舊，且賴清德堅持走完初選，為了以時間換取空間，民進黨已預計在本週三的中執會上以考量對比式民調需等國民黨確認人選為由，提案討論蔡賴兩人的協調時間延後，同時也不排除調整既定的初選時程。

民進黨主席卓榮泰晚間證實，蔡總統與賴院長兩位當事人今(8)日下午見了面，分別各自表達清楚的想法和立場，五人小組也會再盡力相互間的溝通，協調工作會再積極的展開。」

卓榮泰進一步指出，這次見面尚有陳菊、柯建銘和卓榮泰陪同，進行約一個多小時，至於談話內容，按例不予轉述，期待後續的發展。

據了解，這場會面安排於下午2時，賴清德在結束桃園行程之後，隨即北上趕赴與蔡英文見面，會談中有陳菊、柯建銘與卓榮泰三人在場，約進行1個多小時，蔡英文跟賴清德都提出各自的立場，席間賴清德堅定提出要走完初選程序的態度。

在蔡賴會結束之後，約近下午4時左右，5人協調小組又進行會議，席間除了陳菊、柯建銘、卓榮泰外，也包括行政院長蘇貞昌以及剛走訪玩花博的桃園市長鄭文燦，針對兩人會談的內容做進一步的討論，並針對後續協商做研擬。

另外值得關注的是，由於民進黨已經敲定「對比式」民調，這也被視為是挺英人士的最後防線，連卓榮泰也傾向此一民調方式；現階段假設由蔡英文、賴清德上陣，分別與對手對決，言下之意，只要國民黨尚未確定人選，對比式民調也難進行。

因此，在本週三的中執會，也已經敲定要以因為進行對比式民調，必須有國民黨對手出爐，才有參考意義，進行討論，並考量延後協調時程，不免有以時間換取空間的味道。

在蔡賴會之後，賴清德受訪時也證實，他在會中表達了自己對土地、國家人民的使命感沒有改變，也堅定走完初選程序的原則與決心沒有改變；而蔡英文方面，則是透過Line官方群組，意有所指提到，2014年九合一大選民進黨保障提名所有連任的縣市長，「讓他們沒有後顧之憂專心拚政績」，台灣人民也再次給了民進黨一個站起來的機會。