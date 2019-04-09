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蔡英文提「現任優先」　獨派：不該像小孩吵著要糖吃

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▲▼蔡英文返國機場談話。（圖／記者劉亮亨攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者劉亮亨攝）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選火車對撞？總統蔡英文、行政院前院長賴清8日下午在民進黨主席卓榮泰、總統府祕書長陳菊、民進黨立院黨團總召柯建銘陪同下見面，分別各自表達清楚的想法和立場。台灣社社長張葉森說，據他了解，蔡英文在會中表達堅持爭取連任的想法，但民進黨有初選制度，不能像小孩吵著要糖吃，應該尊重體制。

民進黨新聞稿指，蔡英文和賴清德8日會面，各自表達想法和立場，5人小組也會再盡力相互間的工作，希望協調工作有積極的進展。賴清德晚間接受媒體採訪時說，「黨主席有安排，我是黨內初選的參選人一定都要遵照黨主席的安排啦」。蔡英文晚間則透過LINE官方帳號，意有所指地提出2014年九合一選戰以現任者優先，讓民進黨拿下13個地方首長席次。

張葉森表示，據他了解，蔡英文在會中表達堅持爭取連任的想法，但他認為，蔡英文堅持一定要選總統，像小孩吵著要糖吃，然而，民進黨有初選制度，應該尊重體制，一如本土社團日前多次重申，希望民進黨按照初選制度選出總統候選人，就算兩者只有些微差距，還是會尊重最後出線的人，這也是各方的期望，不應該霸王硬上弓。

張葉森說，蔡英文任期內做了很多改革，這必須給予肯定，不過，不如把他的精神力量用在拓展國際空間，應付中國大陸國家主席習近平更凌厲的攻勢，至於國內的事務，交給下一棒也許是很好的作法。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,2020

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