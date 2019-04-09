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台灣關係法40年　旅美教授：別對美會出兵保台「太樂觀」

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▲▼美國Sam Houston州立大學政治系助理教授翁履中。（圖／記者陳政錄攝）

▲美國Sam Houston州立大學政治系助理教授翁履中。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

中美角力加劇，兩岸又因台灣大選恐再掀波瀾，美國Sam Houston州立大學政治系助理教授翁履中昨（8）日受訪坦言，執政者在尋求政治利益外，於中美之間「喊牌」動作應更加謹慎。他說，從民調結果判斷，依賴「美國會保護台灣」可能只是太樂觀的假設，若過份試探中方底線，恐怕會讓台海走向更危險的境地。

台北論壇基金會8日舉辦「美中台的戰略新局」研討會，邀美台和旅外兩岸學者探討美中戰略對弈對台灣的衝擊。翁履中返台演講並在會後接受《ETtoday東森新聞雲》訪問，並表達即便《台灣關係法》生效滿40年，美方通過《台灣旅行法》，近日提出《台灣保證法》，但善意是否真正落實，仍難以揣測。

▲▼台北論壇基金會舉辦「美中台的戰略新局」研討會。（圖／記者陳政錄攝）

▲台北論壇基金會舉辦「美中台的戰略新局」研討會。（圖／記者陳政錄攝）

在分析若台海衝突情況一旦加劇，美方是否願意「保台」時，翁履中舉美國芝加哥商會針對美國民意與外交政策的長期民調表示，相比日本、南韓，事實上美國民眾對台灣議題的重視度明顯偏低，被問到「如果台灣被中國大陸入侵時，是否支持美國保護台灣時」，支持率僅35%，「這還是十幾年以來最高」。

不只如此，他分析今年3月、4月推特推文大數據，美國民眾雖對實施40年的《台灣關係法》抱持正向看法，但在更進一步對台友善的《台灣旅行法》上，意見卻呈現正反分陳。同時，美方的政策善意在川普政府執政下，能否落實也有待觀察。

在此之下，翁履中認為，由於軍事行動的目的性、勝算、成本、決策者領到力等考量，均成為美國民意不支持保台的基礎，這恐怕會讓台灣部分人士依賴「美國會保護台灣」的想法，可能只是太樂觀的假設。

▲▼美國Sam Houston州立大學政治系助理教授翁履中。（圖／記者陳政錄攝）

▲翁履中比喻兩岸關係像一個光譜，一端是台灣主權一端是統一，民進黨雖可藉由美方助力更靠近想要的方向一點，但喊牌的動作需要更有智慧。（圖／記者陳政錄攝）

因此面對中美於貿易、國際局勢上進行大國博弈，翁履中同意，「台灣的確要喊出自己的聲音，但是要有智慧地喊」。若將兩岸關係比擬為一個光譜，過去的九二共識維持現狀在中間，「一旦叫過頭，就會非常危險」。

因此翁履中說，在中美持續談判的當下，台灣夾在中間，我們雖然較為被動，但應該更有智慧，或待態勢明朗時適當喊出自己的聲音，而不是過度理想化，或以換取連任的政治利益為目的；他也點出藍營的問題，在於「始終沒有明確的新的論述」，就連大陸軍機越線也不表態，導致很多中間選民無法接受。

但他也相信，兩岸之中仍存在一些空間，若有美方助力和自身的爭取下，仍有機會推動兩岸關係的方向往更有台灣主權、國際空間的方向走。但在這其中若要獲得美國民意、美國官方支持，除外交策略外，自身經貿、民間交流能力也要提升，就好像南韓、日本等透過自身正面形象，贏得美國社會尊重一樣。他說，「如何讓更多美國民眾願意支持台灣，讓政治人物也更願意、更有理由為台灣發聲，台灣的安全才可能真正獲得保障」。

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關鍵字：台灣關係法,中美關係,兩岸關係,九二共識,台灣關係法40年

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