路線全憑旨意！白沙屯媽祖凌晨起駕　近5萬「香丁腳」炮聲中邁步隨行

▲白沙屯媽祖鑾轎凌晨1點20分準時出巡。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」）

地方中心／綜合報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8日凌晨1時20分準時起駕，預計將遶境10天9夜前往北港進香，現場陸續湧入「香丁腳」擠滿拱天宮，等待媽祖完成沐浴更衣，時辰一到、鞭炮放下後，步行隨著媽祖出巡。

白沙屯媽祖每年前往北港朝天宮進香皆無固定時程、路線，一切全聽憑媽祖旨意而行，由於白沙屯媽祖相當靈驗，因此進香活動報名參加人數逐年增加；廟方透露，今年受理報名人數已近5萬人，打破往年紀錄。

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此次白沙屯媽祖進香為期10天9夜，預計將以短短3天半的時間徒步橫越200公里，於11日中午11點前後抵達北港，並於17日回鑾返抵拱天宮。

8日凌晨1時20分，廟方準時放下鞭炮替媽祖開路，正式出巡，現場信眾也讓出一條小道讓媽祖鑾轎通行；廟方也廣播提醒信眾，由於今年遶境進香人數太多，呼籲大家緩步慢行，注意自身安全。

對於白沙屯媽祖出巡路線不固定，信徒也表示，媽祖走的是信徒需要祂的地方，「所以不會有固定的路線，但每次出巡就會有神蹟發生，非常感恩媽祖對大家的照顧！」

▼此次進香預計將於11日中午抵達北港，並於17日回鑾返宮。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」）