小資族拼存錢記帳每餐100元內　拉攏青年保險推美元利變險

▲樂活分享達人施昇輝說每餐100元以內才算較為正常的「食費」。（圖／記者陳俊宏攝）

記者李蕙璇／台北報導

25~44歲上班族每月收入在35K以下占比高達52.59%，小資族大嘆不敢奢想小確幸，只求增加現金流的理財管道，坊間出現許多無腦理財術，主要重點就是提醒每月固定存錢、記帳，甚至就像樂活分享達人施昇輝說每餐最好100元以內才是較正常食費，而壽險公司則是大推美元計價利變增額終身險，提供民眾多元配置財務管道。

主計處「107年人力運用調查報告」顯示，25~44歲受僱者雖平均每月主要工作收入為38,092元，但25~44歲受僱者每月主要工作收入在35K以下之比率卻高達52.59%，顯見此年齡層半數以上的人薪資皆在平均水準之下。

三商美邦人壽表示，「時間為年輕人最大的武器，小錢大利用讓薪資不歸零」。選擇繳費期間20年期，透過拉長繳費期間，分散短期繳費的經濟壓力，而有些民眾會考慮選擇分期繳費及長期配置，多是因為想要避開匯率風險。

以25歲的男性青年，投保「20年期美元利率變動型增額終身保險」為例

保額2.5萬美元，年繳保費為3,465美元（含自動轉帳1%保費折扣），除享有終身壽險保障外，自第1保單週年日起，可領回250~1,000美元的三階段給付生存保險金至終身，每階段加倍給付。還有「機會」獲得以宣告利率為基礎計算的增值回饋分享金，可拿來再投入購買保額提高保障或選擇現金給付。

中國人壽則主打「25至35歲正是人生最關鍵的10年」，思考一些選擇是決定35歲之後的高度，但隨著退休請領人數越多，還有勞保改革議題火熱，超過八成三的上班族坦言「擔心退休金不夠用」，同樣地有推薦美元利變終身壽險。

以35歲擔任工程師男性，投保「20年期美元利率變動型終身壽險（定期給付型）」為例

基本保險金額2萬9,710美元，原始年繳保費5,128美元，經相關保險費費率折減後，實繳保費為5,000美元，其增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，假設宣告利率皆維持在3.75%不變情況下，經過30年後到保險年齡達65歲時，身故保障約達19萬9,206美元。