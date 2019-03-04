鎖定北漂族　台灣之星雙北桃竹門市祭月租399優惠

▲台灣之星鎖定北漂青年，祭出月租399吃到飽優惠。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

適逢春節假期結束開工及青年學子開學之際，台灣之星為力挺離鄉打拼的北漂青年，限時推出只有北部區域限定的優惠，每月最低只要399元，就可輕鬆使用不限速上網吃到飽服務。

台灣之星表示，即日起至2019/3/31，凡於台灣之星北區(台北市/新北市/桃園市/新竹縣市)直營及加盟門市申辦4G單辦門號月租699資費方案，綁約12個月，U25學生/青年即可享月租費月月折300優惠，相當於每月只要399元，綁約期間月租可以直接省下3,600元，而攜碼用戶同享U25學生/青年月租費優惠，每月也只要399元。

一般用戶新申辦也可享月租費月月折200元的優惠，每月只要499，綁約期間月租可以直接省下2,400元。台灣之星讓北漂青年可以擁有網速最高500Mbps不限速4G上網吃到飽的飆網體驗；且網內互打免費、網外贈送45分鐘，當網外免費分鐘數用完後，網外/市話也只要每分鐘2元。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，物價居高不下，生活經濟壓力大，消費者只好凡事精打細算、能省則省。台灣之星深感「北漂青年」在異鄉打拼的辛苦，貼心推出限時資費優惠，讓他們每月只要月租399(原月租699元)起，就可以輕鬆使用不限速上網吃到飽服務，希望能幫助更多年輕族群降低日常生活開銷，並在減輕生活負擔之餘，仍可享有高品質的4G行動通訊服務。