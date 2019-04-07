飆破30℃的好天氣剩2天！　下周五「北部驟降10°C」轉濕涼

▲趕緊把握這兩天好天氣，周五水氣特別多，北部一口氣降10度。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

明天就是開工日，未來一周天氣如何變化？中央氣象局指，明、後天各地天氣穩定，高溫普遍在30度以上，直到周三（10日）鋒面通過，出現「轉折期」。氣象局預報員陳建安表示，周五（12日）水氣特別多，預測北台灣最低溫為18度，高溫只有20至22度，「跟這幾天的30度相比，降了10度左右」。

陳建安指出，直到周二之前，天氣狀況為多雲到晴，不太會下雨，只有東半部、西半部山區偶有陣雨，溫度比較高，白天高溫都會到30度以上，大台北、中南部高溫甚至上看32至33度。他分析，周三鋒面通過，北部高溫28度，跟周二相比只降了4度左右，北台灣以外還是蠻熱的，都有30度以上，中南部及台東地區還有33至34度。

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▲未來一周天氣狀況。（圖／氣象局）

陳建安表示，周三通過的鋒面結構沒有特別完整，只能稱為「轉折期」，要到入夜之後，北台灣的降雨機率才會提高、溫度轉涼。他說，周三開始受到東北季風及華南雲雨區影響，水氣開始增多，這幾天都有斷斷續續的降雨，北部及東半部降雨空檔小、降雨時間長；中南部則相反，基隆北海岸、北部山區及宜蘭的雨勢較為明顯。

「尤其星期五（12日）這一天，水氣特別多！」陳建安指，北台灣周三只有入夜轉涼，直到周五預測最低溫約18度，高溫只剩20至22度，高溫降幅比較明顯，一口氣降了10度，中南部這幾天也能明顯感覺，溫度介於24至29度之間，大概降3至4度左右。

氣象局表示，未來一周天氣大致分成兩個部分，下周二前天氣穩定、暖和；下周三起從北往南逐漸轉涼，各地降雨機率增高，北台灣天氣稍轉涼，高溫25至28度間，但中南部和花東受影響時間較晚，溫度變化不大，仍然是舒適溫暖的天氣。

氣象局指出，下周四至周六受到東北季風及華南雲雨區東移影響，天氣較不穩定，中部以北及東半部地區有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨；至於氣溫，北台灣及花蓮較涼，高溫僅22至25度間，其他地區早晚也頗有涼意，要到下周日（14日）東北季風才會逐漸減弱。