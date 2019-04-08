母親一句「你還有腦袋瓜」　身障生林暘登錄取武陵高中

▲身障生林暘登錄取武陵高中，立委趙正宇以他為榮，頒發獎狀和獎學金。（圖／立委趙正宇服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

因母親一句「你還有腦袋瓜」！出生即患脊裂症，造成下半身癱瘓的桃園八德區大成國中9年級學生林暘登，獲武陵高中科學班錄取，過去在學習歷程中多次協助林暘登的立委趙正宇，以他為榮，8日頒發獎狀和獎學金給林暘登，期林暘登有更多動力，展開新的高中生活。

有「桃園建中」稱號的武陵高中，今年科學班招收31名學生，其中大成國中有5名學生進入複試，其中4人正取、1人備取；其中錄取的林暘登，出生患脊裂症造成下半身癱瘓，行動依賴，但他沒有被病魔打倒，反而因為母親一句「你還有腦袋瓜」，保持樂觀進取態度，從小到大在課業上都有好成績。

▲▼母親一句「你還有腦袋瓜」!身障生林暘登不向命運低頭，努力向上。（圖／立委趙正宇服務處提供）

立委趙正宇過去在林暘登的學習歷程中，主動予以協助，對於林暘登順利錄取武陵十分開心，更以他為榮，今天特地頒發獎狀和獎學金給他。趙正宇說，林暘登的好成績，與好的家庭教育密不可分。

林暘登的的父親林俊賢，是體育健將，與妻子結婚後，樂觀面對孩子的缺陷，化悲憤為動力，努力工作、兼差扛起家計，甚至在妻子洗腎到不能再洗的時候，毅然捐腎給妻子，用自己強大的身體、意志，撐起家庭。也因為知道父母的辛苦，林暘登從小努力念書，國小二年級開始，一直保持全班第一名至今，回報父母恩。