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民進黨總統初選話題延燒！賴清德：堅持走完初選　對黨中央有信心

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▲前行政院長賴清德希望民進黨總初選是一場君子之爭，透過這場君子之爭，有機會獲得國人支持他「接棒」承擔使命。（圖／記者林悅攝）

▲前行政院長賴清德希望民進黨總初選是一場君子之爭。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

日前有媒體指出，蔡英文總統與黨內協調小組會面，拒絕與賴清德政見辯論，甚至不同意初選的方式，引發各界譁然，總統府大動作透過發言人澄清，但已經引發網友廣傳及議論，各方意見不一。有民進黨員直指，若初選若繼續延宕，對民進黨的民主形象定會有衝擊。

先前贏得台南補選的立委郭國文也提到，他在地方聽到很多民眾支持賴清德的聲音，顯然比蔡英文多，這確實與在網路上觀察到的現象不同；而參與過反媒體壟斷及太陽花運動的妖西，就在臉書上直言「去年選舉和公投給我們最大的教訓就是，絕對不要因為同溫層效應而誤判整體情勢。」他則認為選贏國民黨才是最重要的事情。

面對4月10日將召開的中執會，傳出挺英派將要提案中止黨內初選，也讓民進黨主席卓榮泰面臨很大壓力，連續以臉書表達「用心做好，照步來很難嗎？」，及用新的數位手錶形容，「如果運動跑太快，血壓飆高會不會爆錶（表）？如果當機、測不出血壓，重啟後功能是否一樣強大？」發文似乎另有意涵，頗讓人玩味。

面對可能透過中執會「沒收」初選，引發許多資深的民進黨員與黨工憂心，紛紛希望民進黨及蔡英文能主動說明，願意支持民主的初選制度，公平公正地走完民主初選的程序，也能要求內部不再放話，避免傷害民進黨的民主形象，否則除了影響總統大選，更可能連立委選舉一起葬送。。

一位資深的民進黨退休黨工表示，幾十年來，民進黨面對競爭從來不會逃避，只要堅持民主機制，最後不管是誰出線，民進黨的支持者自然就會團結，只要蔡英文及賴清德透過公平初選機制競爭，相信出線的就是最強候選人，有機會能贏得2020總統大選。

而另位主角，前行政院長賴清德週日（七日）一早前往下營上帝廟參拜時，重申參選到底的決心，堅持走完初選程序，並表示對黨中央有信心，不要改變已經公布的初選辦法。

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關鍵字：賴清德,初選,總統,蔡英文

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