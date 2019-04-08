賴清德訪桃園生技公司推銷新書　「全心全意進行君子之爭」

▲賴清德抵桃園參訪清淨海生技，帶著其新書《用行動帶來希望─賴清德的決策風格》。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2020總統大選，表態爭取民進黨黨內總統初選提名的前行政院長賴清德，8日抵桃園參訪清淨海生技公司，帶來他的新書《用行動帶來希望─賴清德的決策風格》；對於前總統陳水扁認為黨內民調不應排除「賴蔡配」選項，賴清德表示，目前全心全意進行一場君子之爭，堅定走完黨內初選程序，期接棒承擔台灣的責任。

由於，民進黨總統提名黨內初選協調結果，預計在本周五(12)日出爐，賴清德表示，黨有黨的制度，他希望能夠維持民進黨民主精神，也希望大家一起來維護；至於12日前是否會與蔡總統見面，則一切尊重黨中央的安排。

對於前總統陳水扁認為黨內民調不應排除「賴蔡配」這個選項，賴清德說，按照民進黨的制度來走就不會有問題，目前就是全心全意進行一場君子之爭，他會堅定走完黨內初選程序，爭取全民的支持，期有機會接棒承擔台灣的責任。

▲賴清德說，2020黨內總統初選全心全意進行君子之爭。（圖／記者楊淑媛攝）

賴清德說，參加黨內初選是每位黨員的權利，這部份他尊重總統，而初選制度如圓滿進行，不僅能讓民進黨重新得到國人支持，也可以讓台灣未來政治有一個新的文化產生。

賴清德於辭去行政院長職務並表態爭取民進黨黨內總統初選提名後，今天首度到桃園參訪位於平鎮區的清淨海生技公司，雖未見「挺蔡」鮮明的市長鄭文燦相陪，但市府經發局長郭裕信和同黨籍的前、現任市議員范綱祥、楊家俍等人則到場陪同。