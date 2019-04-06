民進黨黨主席卓榮泰突發臉書吐心聲　民進黨員：民主應堅守制度

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民進黨黨主席卓榮泰日前發表臉書，對於黨內初選中出現的派系傾軋，感嘆「用心做好照步來很難嗎？」，不少民進黨創黨的資深黨員感嘆，對現況感到憂心，曾是臺灣第一個民主政黨，但卻連已經公佈的初選機制都可以任意改變，與執意換柱的國民黨快沒有區別。

▲民進黨黨主席卓榮泰日前發表臉書，對於黨內初選中出現的派系傾軋，感嘆「用心做好照步來很難嗎？」（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

民進黨內人士表示，部分英系成員不滿賴清德「突襲」參加初選，不斷出招希望拉下賴清德，例如延長初選期程、動用霸王條款，最新的盤算是在4月10日的中常會中再次延長初選期程，取得時間召開臨時全代會通過現任優先條款，甚至直接徵召現任總統蔡英文。

台南市立委參選人林宜瑾就在個人臉書上表示，「任何想要防堵民主機制走下去的作為就是反民主。」並強調「不是選邊站，而是堅持捍衛制度。」「民主制度可以如此因人設事，那麼我們過去所有為民主法治及進步價值付出的努力，都將淪為笑話。」

有資深黨員表示，總統蔡英文上任來的施政表現有目共睹，特別是部分議題做了許多努力，但面臨初選機制的操弄，則會有損蔡英文的正面形象。他們強調，如果民進黨仍追求民主自由，就請有心人士不要破壞初選機制，傷害民進黨與小英總統。