　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨黨主席卓榮泰突發臉書吐心聲　民進黨員：民主應堅守制度

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

政治中心／綜合報導

民進黨黨主席卓榮泰日前發表臉書，對於黨內初選中出現的派系傾軋，感嘆「用心做好照步來很難嗎？」，不少民進黨創黨的資深黨員感嘆，對現況感到憂心，曾是臺灣第一個民主政黨，但卻連已經公佈的初選機制都可以任意改變，與執意換柱的國民黨快沒有區別。

卓榮泰ＰＯ文 。（圖／翻攝自灼榮泰臉書）

▲民進黨黨主席卓榮泰日前發表臉書，對於黨內初選中出現的派系傾軋，感嘆「用心做好照步來很難嗎？」（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

民進黨內人士表示，部分英系成員不滿賴清德「突襲」參加初選，不斷出招希望拉下賴清德，例如延長初選期程、動用霸王條款，最新的盤算是在4月10日的中常會中再次延長初選期程，取得時間召開臨時全代會通過現任優先條款，甚至直接徵召現任總統蔡英文。

台南市立委參選人林宜瑾就在個人臉書上表示，「任何想要防堵民主機制走下去的作為就是反民主。」並強調「不是選邊站，而是堅持捍衛制度。」「民主制度可以如此因人設事，那麼我們過去所有為民主法治及進步價值付出的努力，都將淪為笑話。」

有資深黨員表示，總統蔡英文上任來的施政表現有目共睹，特別是部分議題做了許多努力，但面臨初選機制的操弄，則會有損蔡英文的正面形象。他們強調，如果民進黨仍追求民主自由，就請有心人士不要破壞初選機制，傷害民進黨與小英總統。

ET快訊
《黑澀會》薔薔掃墓胸前全開見祖先！「形狀被看光」網看傻
台中警肉身急攔自強號！「狂奔1公里」救臥軌男和百名乘客
大馬公開賽／戴資穎連拿6分直落二陳雨菲　復仇成功明拼3連霸
掃墓時嬸嬸狂炫兒女：國中第一名畢業　她冷揭報應「被退學了」

關鍵字：卓榮泰,賴清德,蔡英文,總統初選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨總統初選風暴延燒　資深黨工：過度表態操弄反易傷團結

賴清德喊「承擔所有攻擊」 蔡英文：全力配合協調小組

郭台銘選2020總統？　黨政人士：取決於韓國瑜態度

傳川普擱置對台軍售　賴士葆：蔡英文抱美國大腿失敗

民進黨黨主席卓榮泰突發臉書吐心聲　民進黨員：民主應堅守制度

快訊／貓空纜車驚傳故障　緊急疏散350名旅客

「郭台銘不會出來選啦！」　朱學恒嗆：一千份雞排敢不敢賭

堅持會面不公開！　吳敦義：這樣是大庭廣眾下「作秀」

獨／封口令解禁　潘恆旭談韓國瑜參戰2020提「九字箴言」

駐華大使改名駐台大使　費鴻泰批民進黨「台獨吉娃娃」

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

陳喬恩一張嘴「牙齒卡超長菜渣」　爽朗反應笑翻粉絲：撿撿偶包！

2019桃園彩色海芋季正式開跑！ 展區5公頃逾23萬花海陪你過假日

申報扶養4大眉角一次看懂　三代同堂可省稅2萬6千元

蘇有朋看「小虎隊畫面」哭了！　吐24年前解散心聲...

賴清德喊「承擔所有攻擊」 蔡英文：全力配合協調小組

郭台銘選2020總統？　黨政人士：取決於韓國瑜態度

傳川普擱置對台軍售　賴士葆：蔡英文抱美國大腿失敗

民進黨黨主席卓榮泰突發臉書吐心聲　民進黨員：民主應堅守制度

快訊／貓空纜車驚傳故障　緊急疏散350名旅客

「郭台銘不會出來選啦！」　朱學恒嗆：一千份雞排敢不敢賭

堅持會面不公開！　吳敦義：這樣是大庭廣眾下「作秀」

獨／封口令解禁　潘恆旭談韓國瑜參戰2020提「九字箴言」

駐華大使改名駐台大使　費鴻泰批民進黨「台獨吉娃娃」

朱辦：「吳朱會」若不公開就暫緩　黨中央願公開隨時配合

紅髮艾德開唱「台下全大咖」！　他一現身…網秒跪：天王VS.天王

為上季壓腿報仇？　衛少賞給帊楚利亞一掌遭判惡意犯規

【奧斯塔羅】回憶總是美好　你是容易懷念過去的人嗎？

「海姆達爾」不守彩虹橋了！跳槽《自殺突擊隊2》不會接演「死射」

陳文茜切肺腺癌腫瘤復工！驚見「一堆白紙」：是奠儀嗎？

亞桌賽／鄭怡靜棄賽拚排名　林昀儒4強輸樊振東無緣挑戰最佳

擠了人中痘痘...她高燒昏迷大小便失禁進ICU　危險三角區別亂碰！

70歲阿嬤內褲也不放過！變態賊為「舒緩壓力」偷爆量女性內衣褲藏家中

真理和閃電俠誰厲害？　皮爾斯狂嘴：太簡單當然是我

全球首座「 任天堂樂園」2020年開幕　準備跟瑪莉歐一起賽車玩到瘋

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

政治熱門新聞

第一線攔截共機！拚命飛官霸氣回..

通靈少女號召抗議正名　聯合國真..

韓國瑜親自去還願　攤商：他就是..

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警..

郭台銘選2020年總統　有兩種..

「自由航行論」黃國昌嘲笑謝龍介..

扁嗆：不怕關最大　謝龍介：演假..

蘇貞昌沒提問　蔡吳尷尬「跳過」

邱毅評韓國瑜：精過孫猴子！

檢討鹿港敗選　馬英九：努力不足

韓國瑜參選？ 潘恆旭提九字箴言

2020「連家軍」儼然成形？　..

費鴻泰、王鴻薇互鬥「爭韓」　羅..

救東區　北市府擬課空屋者重稅

更多熱門

相關新聞

沈富雄酸蔡英文：「老娘不提當年勇」

總統蔡英文力拚2020總統大選，日前透過LINE發出【因為有你，英為台灣＃1】特輯，內容談到2008年接任民進黨黨主席並帶領著民進黨重返執政，並附上當年推出小額募款活動的舊照片。前立委沈富雄則表示「老娘不提當年勇」，此舉更顯示蔡英文已「技窮」。

初選協調不成　卓榮泰：最壞結果是分裂

賴清德：一定會走完初選程序

談蔡賴配　蘇貞昌：希望競爭者合作成最大力量

批馬政府親中害民　蔡英文：我們「辣台派」要繼續前進

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵

年輕男一陣猛咳　當場咳出扁桃腺

爸爸買尿布！發燒3歲兒「我在外面等」暖炸

他下體硬2天壞了　醫生：截肢吧

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

乩童狼牙棒砸自己　肋骨斷3根陳屍床上

黃金蟹剝殼見臭綠膏　女回好市多秒退

家中神壇供水消失　她灑香灰驚見怪異

遊撒哈拉遇大雪　行程被取消旅行社判賠

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

第一線攔截共機！拚命飛官霸氣回4字

最萌寶寶誕生！胡婷婷秘產混血兒長大帥炸

婆婆每年「4次紅包+2次旅遊」超疼媳婦

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話遭索命

更多

最夯影音

更多

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面