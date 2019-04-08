小英國防產業做不久？中科院成白手套？　國防部4點駁斥

▲蔡英文參訪國防產業，期望帶動整體經濟結構轉型。（圖／軍聞社，下同）



記者陶本和／台北報導

國防產業是總統蔡英文上任以來，大聲疾呼的重要政策，立法院外交及國防委員會本週審議「國防產業發展條例草案」，但被外界批評「國防產業國內市場太小、做不了太久，不具國外市場、中科院拿不到國外訂單，化身獨角大怪獸、什麼都包，美國有國防合約管理辦公室、我國沒有、中科院將成為白手套不受監督」。對此，國防部8日下午也發出4點聲明駁斥。

針對外界的批評，首先國防部表示，我國近3年來，國防資源釋商執行金額，均達千億餘元以上；另依照國防產業發展方案，國內有關資安、航太、船艦等產業現況產值已達2,105億元，因此必須以專法規範，研議完成本條例草案，建立良好的管理制度。

國防部強調，各項軍品均有其壽限，必須不斷精益求精，以永續經營、循環發展，故不會有國內市場太小，做不了太久的問題。

其次，國防部指出，中科院在過去的基礎上已累積相當研發技術及實際經驗，各項科研發展能量亦呈逐年成長趨勢，更積極參與國際航展，邁出市場行銷重要的一步，未來配合國防產業需要，結合產學業界力量，以共創國防產業願景。

國防部強調，本條例草案規劃由政府補助企業等投入國防科技研發工作，並輔導其拓展海外銷售市場，除中科院外，整體國內國防廠商相關技術水準亦將逐步提升，更有利爭取海外銷售市場。

再者，國防部表示，各項軍品（包含武器、彈藥、作戰物資、可供軍事使用之軟硬體）除中科院外，我國法律設立之國內法人、機構或團體，於符合安全查核條件下，依其專長領域實施分級管理後，公平競爭，均可爭取參與軍品研製與維修之機會，亦未獨厚或均透過中科院承攬，不會有中科院什麼都包的情形。

最後，國防部表示，本條例草案完成立法後，中科院亦必須接受專長分級評鑑、安全查核及採購競爭等規範。

針對武器裝備專案上，國防部及軍種也都定期召開相關會議，併同現地輔訪，執行履約督導，詳予審查並律定管制節點，以監督並落實督管職責，且本條例草案第11條亦訂有跨部會監督預算執行成效等機制，並無中科院化身白手套無法監督之問題。